AVM: Neue Labor-Updates für Kabel-Router

Nachdem AVM bereits gestern neue Laborversionen für die FRITZ!Boxen 7490 und 7590 veröffentlicht hat, legt das Unternehmen jetzt nach und bringt auch eine neue Aktualisierung für die FRITZ!Boxen 6660 Cable, 6591 Cable, 6590 Cable sowie 6490 Cable. Wie immer gilt: Wer bereits eine Laborversion installiert hat, sollte das neue Update bereits über die Benutzeroberfläche angezeigt bekommen. Wie auch das gestrige Update konzentriert sich die neue Laborversion auf Fehlerbehebungen und diverse Verbesserungen.

Unter anderem wurde die VPN-Interoperabilität an DS-Lite/CG-NAT-Anschlüssen verbessert. Des Weiteren ist die Fehlerbehandlung (Retransmit) bei fehlerhaften DNS-Antworten bei DNS over TLS (DoT) optimiert worden. Zudem wird das Symbol "Gesperrt" der Kindersicherung bei bestimmten Einstellungen beim Profil "Gast" nicht mehr falsch angezeigt. Ebenfalls lässt sich jetzt bei Nutzung einer VPN-Verbindung mit einem Smartphone wieder auf das Internet zugreifen.

Auch bei einem Reboot kommt es nun nicht mehr vor, dass alle Priorisierungsregeln - außer der ersten Priorisierungsregel - zu einer Netzwerkanwendung gelöscht werden. Außerdem erhalten alle Gerät am WLAN-Gastzugang des Repeaters nun wieder eine IP-Adresse via DHCP. Ebenfalls scheitert eine VPN-Verbindung mit einer nachgelagerten FRITZ!Box im ATA-Mode nicht mehr. Mit der neuesten Aktualisierung ist die Anzeige von Basisstationen mit versteckter SSID ausgeschlossen. Verbindungsprobleme von WLAN-Geräten mit QCA-Chipsets bei Kanalbandbreiten von 160 MHz (VHT160) sowie Schwierigkeiten bei der Aktivierung des WLAN-Gastzugangs gehören ebenfalls der Vergangenheit an. Auch die Einrichtung zur Nutzung eines vorhandenen Internetzugangs über WLAN funktioniert nun wieder tadellos.

Der Text für die Einrichtung einer FRITZ!Box als Mesh Repeater wurde zudem verbessert. Außerdem ist die Kennzeichnung einer mehrfachen/überlappenden Rufnummernnutzung durch die internen Anrufbeantworter vereinheitlicht worden. Detailkorrekturen für die neue Funktion “Vermitteln mit IP-Telefonen” halten mit dem neuen Update ebenfalls Einzug in das FRITZ!OS.

Eine komplette Übersicht aller Neuerungen, Verbesserungen sowie Änderungen der genannten Laborversion findet sich hier.

Preise und Verfügbarkeit AVM FRITZ!Box 6660 Cable (20002910) 231,61 Euro Nicht verfügbar Nicht verfügbar Zum Shop >>