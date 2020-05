FRITZ!OS 7.19: Neues Update für möglichen Releasekandidaten

Das deutsche Unternehmen AVM hat jetzt auch eine neue Labor-Version für die FRITZ!Boxen 7490 und 7590 veröffentlicht. Nachdem der Hersteller bereits eine Preview-Version des FRITZ!OS 7.19 für besagte Boxen veröffentlicht hat, schiebt AVM nun eine weitere Aktualisierung nach. Besagtes Update sorgt für die Behebung diverser Fehler, wie zum Beispiel Inkonsistenzen bei der Anzeige von Sperrzeiten der Kindersicherung. Aber auch die fehlende Fortschrittsanzeige im Einrichtungsassistenten bei Auswahl von "vorhandene Internetverbindung über LAN" oder "WLAN" ist nun wieder vorhanden. Außerdem ist die fehlerhafte Warnung vor umgeleiteten oder mehrfach geöffneten Ports von AVM gefixt worden.

Ebenfalls war es teilweise nicht möglich, mit der alten Preview-Version VPN-Verbindungen zu FRITZ!Boxen mit einer älteren Version des FRITZ!OS aufzubauen. Dies soll mit der neuesten Aktualisierung nun wieder tadellos funktionieren. Die inkorrekte Darstellung bei IP-Client-Betrieb über LAN in der Funktions-Diagnose gehört ebenfalls der Vergangenheit an. Die Funktions-Diagnose auf Mesh-Repeatern verwies bei der alten Version auf nicht vorhandene Doppelnutzung von Namen für das WLAN-Funknetz. Mit der neuen Aktualisierung wurde dies jedoch behoben. Des Weiteren konnte es zu Problemen beim Beenden des Einrichtungs-Assistenten kommen, was nun laut Aussagen von AVM nun nicht mehr passieren sollte. Zudem löste der Faxversand einen Zustellfehler für den Push-Service aus, obwohl dieser nicht aktiviert war.

Wie auch zuvor wurden mit dem neuen Labor-Update lediglich diverser Fehler behoben und keine neuen Funktionen eingeführt. Somit nähert sich die Labor-Version immer mehr einem möglichen Releasekandidaten und es dürfte nicht mehr allzu lange dauern, bis AVM die neue Version des FRITZ!OS in der Version 7.20 offiziell an alle Nutzer ausliefern wird.