AVM: Neue Labor-Version für FRITZ!Boxen und FRITZ!Repeater

Das deutsche Unternehmen AVM hat jetzt ein Labor-Update des FRITZ!OS für die FRITZ!Boxen 7490, 7530, 7590 sowie für die FRITZ!Repeater 3000, 2400, 1200, 1750E veröffentlicht. Dieses bringt unter anderem Stabilitäts­verbesserungen bei VPN-Ver­bin­dungen mit sich. Außerdem ist es nun möglich, Mesh-Steering zwischen Zugangspunkten mit gemischter und fester WPA-Verschlüsselung zu nutzen.

Des Weiteren wurde die Anzeige gesperrter Netzwerkgeräte auf der Startseite sowie die Fehlerbehandlung bei aktiver Gerätesperre verbessert. Zudem wurden mit der neuesten Aktualisierung Fehler bei der Anzeige von DS-Lite-Anschlüssen behoben. Ebenfalls verhindert die Kindersicherung nun nicht mehr den Zugriff auf Netzwerkgeräte über VPN. Die fehlerhafte Darstellung von Downloads im "Online-Monitor" ist mit dem neuen Update Geschichte.

Bei einer WLAN-Verbindung kommt es ab sofort nicht mehr zu einem Verbindungsverlust nach einem unterbrochenen Kanalwechsel. In Zukunft treten zudem keine Probleme mehr auf, wenn man versucht, WLAN-Geräte per Druck auf die Taste "Connect/WPS" anzumelden. Außerdem wurden diverse Fehler bei CardDAV- und iCloud-Telefonbüchern beseitigt. Des Weiteren lassen sich Zugangsprofile der Kindersicherung in den Gerätedetails jetzt wieder ändern. Anrufbeantworternachrichten können nun erneut über die Benutzeroberfläche abgespielt werden.

Bei einem USB-Transfer konnte es bei großen Datenmengen nach unbestimmter Zeit zu einem Abbruch kommen. Mit der neuesten Labor-Version sollen sich auch große Dateien problemlos via USB übertragen lassen. Ebenfalls konnte eine mehrfache Ausführung von “Diagnose / Sicherheit” zu einer leeren Seite führen. Dies kommt nun nicht mehr vor. Wiederkehrende Neustarts im Zusammenhang mit einer speziellen Einstellung für den Faxempfang sind mit der aktuellen Labor-Version nun auch kein Thema mehr.

Preise und Verfügbarkeit AVM FRITZ!Box 7590 (20002784) Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar