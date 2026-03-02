Werbung

Montech erweitert sein Netzteil-Portfolio im Einstiegs- und Mainstream-Segment und stellt mit der BETA 2-Serie eine überarbeitete Generation seiner 80-PLUS-Bronze-Modelle vor. Die neue Baureihe richtet sich bewusst an Alltags- und Gaming-Systeme, die aktuelle Leistungsstandards unterstützen sollen, ohne preislich in höhere Effizienzklassen vorzudringen.

Technische Grundlage der Serie ist der ATX-3.1-Standard, der auf die Anforderungen moderner Plattformen und Grafikkarten ausgelegt ist. Insbesondere das 850-W-Modell bietet native Unterstützung für PCIe 5.1 und ist damit für aktuelle und kommende Grafikkartengenerationen vorbereitet, die auf neue Stromanschlüsse und kurzzeitig hohe Lastspitzen ausgelegt sind.

Im Inneren setzt Montech auf eine DC-to-DC-Architektur zur Spannungswandlung, was eine präzisere Regulierung der Ausgangsspannungen auf den 3,3- und 5-V-Schienen verspricht, da diese aus der stabilisierten 12-V-Leitung abgeleitet werden. Ergänzt wird das Layout durch einen Hauptkondensator mit einer Temperaturfestigkeit von 105 °C in Industriequalität.

Die Effizienz gibt der Hersteller mit durchschnittlich bis zu 86 % an. Damit erfüllt die Serie die Anforderungen der 80-PLUS-Bronze-Zertifizierung und positioniert sich im typischen Bereich dieser Klasse. Optimierungen an der Schaltungstopologie sollen die Energieverluste reduzieren und gleichzeitig eine stabile Leistungsabgabe bei wechselnden Lastzuständen gewährleisten.

Auch beim Kühlsystem wurde nachgebessert: Zum Einsatz kommt ein Lüfter mit Hydraulic-Dynamic-Bearing-Lager, welches Reibung und Verschleiß im Vergleich zu klassischen Gleitlagern reduzieren soll und auf einen gleichmäßigeren, leiseren Betrieb bei längerer Laufzeit ausgelegt ist. Gerade bei Netzteilen, die häufig über viele Stunden unter konstanter Last arbeiten, spielt die Qualität des Lüfters eine zentrale Rolle für die Zuverlässigkeit und Geräuschentwicklung.

Optisch greift die BETA 2-Serie die Designsprache des Herstellers auf. Das Gehäuse weist ein markantes Dreiecksmuster auf, das sowohl der Luftzirkulation als auch der Wiedererkennung dient. Die Kabel sind ihrerseits mit einer geprägten Ummantelung versehen, die laut Hersteller eine bessere Flexibilität ermöglichen und das Kabelmanagement im Gehäuse erleichtern soll.

In puncto Schutzmechanismen integriert Montech eine umfassende Palette an Sicherheitsfunktionen. Dazu zählen Überstrom-, Überspannungs-, Unterspannungs-, Überlast- und Kurzschlussschutz sowie eine Temperaturüberwachung. Diese Schutzschaltungen sollen das System bei Fehlzuständen absichern und Schäden an angeschlossenen Komponenten verhindern. Der Hersteller gewährt auf die Serie eine Garantie von fünf Jahren.

Die BETA 2-Serie wird in vier Leistungsstufen angeboten: 550, 650, 750 und 850 W. Preislich startet das 550-W-Modell bei 49,90 Dollar, während die 850-W-Variante mit PCIe-5.1-Unterstützung mit 69,90 Dollar angesetzt ist. Die Modelle mit 650 und 750 W bewegen sich mit 59,90 und 63,90 Dollar genau dazwischen.