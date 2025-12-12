Werbung

Bereits mehrfach haben wir über die Schwierigkeiten des teils zu eng spezifizierten 12VHPWR-, bzw. 12V-2x6-Anschlusses berichtet, der unter bestimmten Umständen zu Fehlern und potenziellen Risiken führen kann. Aus einer Situation, die eigentlich gar nicht entstehen dürfte, hat sich inzwischen ein eigener Markt für entsprechende Produkte entwickelt – ohne, dass wir diesen Umstand näher bewerten möchten. Auch die Grafikkartenhersteller haben reagiert: ASUS etwa bietet mit dem Power Detector+ eine integrierte Überwachung direkt auf der Platine an, allerdings nur bei einigen ausgewählten Modellen.

Auch auf Seiten der entsprechenden Kabel und Adapter hat sich ein reichhaltiges Angebot entwickelt. Über Sinn und Unsinn dieses Zubehörs lässt sich nun trefflich streiten.

In den vergangenen Tagen machte die Vorstellung eines weiteren Adapter-Kabels auf sich aufmerksam. Das TITANLOAD 14A EX von Segotep soll sich durch besonders niedrige Übergangwiderstände auszeichnen. Der Adapter selbst verwendet weiterhin 16-AWG-Kabel zwischen den beiden Steckern. Der interne Aufbau der Stecker soll jedoch das sein, was das TITANLOAD 14A EX auszeichnet. Über eine Vergoldung der Pins und engere Toleranzen des Steckers soll sichergestellt werden, dass dieser besser in der Buchse sitzt. Das Einstecken und Herausziehen soll schwergängiger sein.

Interne Tests von Segotep sollen aufzeigen, dass das Adapterkabel für geringere Übergangwiderstände und damit niedrigere Temperaturen sorgt.

Bei einer Umgebungstemperatur von 26 °C und einer Last von 669 W soll ein Standard-12V-2x6-Kabel mit einer Auslegung auf 9,3 A einen mittleren Temperaturanstieg von 71,2 °C erreichen. Der Hot-Spot soll bei 123,5 °C gelegen haben. Das TITANLOAD 14A EX soll unter diesen Bedingungen auf einen mittleren Temperaturanstieg von 23,5 °C erreichen können. Die Hot-Spot-Temperatur soll bei 53,5 °C gelegen haben. Gemessen wurde auch eine ursprünglich geplante Variante TITANLOAD 12A, diese liegt in den Ergebnissen zwischen dem Standard-Kabel und dem 14A EX. Stresstest mit 12 A (864 W) und 15 A (1.080 W) soll das TITANLOAD 14A ebenfalls überstanden haben.

Das TITANLOAD 14A soll noch im Dezember oder spätestens im Januar in China auf den Markt kommen. Angaben zum Preis gibt es keine.