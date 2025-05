Werbung

Abseits von der zuletzt häufiger verwendeten Effizienz-Einordnung von Netzteilen durch Cybernetics ist der nordamerikanische Standard von CLEAResult seit Jahrzehnten die Referenz in diesem Bereich. Hier gibt es nun mit 80 PLUS Ruby einen neuen Standard, der über 80 PLUS Titanium angesiedelt ist.

Mit 80 PLUS Ruby muss ein Netzteil eine Effizienz von mindestens 90 % über eine Last von 5 %, 10 %, 20 %, 50 % und 100 % einhalten, vielmehr noch aber von 96,5 % bei 230 V, 277 V und 480 V bei einer Last von 50 %. Daneben machen die Spezifikationen Vorgaben für intern redundante Netzteile, sodass neben den genannten Spannungen auch gleich klar wird, dass es sich beim 80 PLUS Ruby zunächst um eine Einordnung für Servernetzteile handelt.

Im Rechenzentrum ist eine möglichst hohe Effizienz von gesonderter Bedeutung, da hier Racks mit ein paar Dutzend bis zu ein paar hundert Kilowatt nebeneinander betrieben werden. Wie effizient die Netzteile die Wandlung und Bereitstellung von Strom und Spannung vornehmen, wird durch die Energiedichte und absoluten Zahlen sicherlich am deutlichsten.

Die ersten Server-Netzteile, zum Beispiel von Delta, mit 80 PLUS Ruby Zertifizierung wurden bereits vorgestellt. Laut Videocardz wurde eines dieser Netzteile mit einer Ausgangsleistung von 5.500 W bereits im Februar vorgestellt. Bisher ist nicht bekannt, ob 80 PLUS Ruby auch für die Desktop-Netzteile eingeführt wird.

Zur besseren Einschätzung haben wir die Kriterien für Desktop-Netzteile und beispielshaft für die Server-Netzteile einmal aufgeführt:

230 V Desktopnetzteil-Zertifizierung Lastzustand 10 % 20 % 50 % 100 % 80 PLUS - 82 % 85 % 82 % 80 PLUS Bronze - 85 % 88 % 85 % 80 PLUS Silber - 87 % 90 % 87 % 80 PLUS Gold - 90 % 92 % 89 % 80 PLUS Platinum - 92 % 94 % 90 % 80 PLUS Titanium 90 % 94 % 96 % 91 %