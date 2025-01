Werbung

Die Firma In Win wurde bereits 1985 in Taiwan gegründet. Seither konnte man weltweit mehrere Niederlassungen eröffnen und sich einen Namen im Bereich der Gehäuse- und Netzwerkproduktion machen. Zum Start in das neue Jahr hat In Win nun ein neues Netzteil präsentiert.

Das P250II gehört zur PII Series. Es handelt sich um ein 80Plus-Platinum-Netzteil. Es entspricht der neuesten Generation ATX 3.1 nach Intels PSDG. Das Netzteil kann vollständig modular verwendet werden und baut auf den Einsatz von hochwertigen Flachkabeln. Im Innern befinden sich japanische Elektrolytkondensatoren aus Aluminium. Mehrere Schutzmechanismen wie OCP, OVP, UVP, SCP, OTP und OPP sollen einen sicheren Betrieb gewährleisten. Hinzu kommen die zehn Jahre Garantie, die der Hersteller bietet.

Das P250II liefert 2.500 W bei 200-240 VAC beziehungsweise 1.650 W bei 115-240 VAC. Das Netzteil hat vier 16-polige 12V2x6-Anschlüsse. Alle davon können 600 Watt Dauerleistung liefern. Die Anschlüsse erfüllen die PCIe 5.1 CEM-Spezifikation. Zum Lieferumfang zählt ein 16 AWG-Kabel passend für den entsprechenden 16-poligen Anschluss.

Alle weiteren Spezifikationen und Details finden sich auf der Produktseite.