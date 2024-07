Werbung

Phanteks hat mit den AMP GH eine neue Netzteilserie und mit den Polar ST neue CPU-Kühler präsentiert. Sie verfügen über PCIe Gen 5.1 GPU-Support für Next-Gen-GPUs mit bis zu 600 W über ein einziges Kabel. Aufgrund der ATX 3.1-Spezifikationen sollen die Netzteile auch hohe Leistungsspitzen von bis zu 200 % der angegebenen Nennleistung bewältigen können. Die AMP GH-Netzteile weisen eine ATX-Größe mit einer Tiefe von 140 mm auf.

Ein 120-mm-Lüfter soll für Kühlung und Langlebigkeit der Komponenten sorgen. Dabei ermöglicht die hybride Lüftersteuerung auch einen Null-Drehzahl-Modus, der Ruhe bei niedrigen Lasten gewährleisten möchte. Einzelne texturierte Kabel sollen ein sauberes Kabelmanagement für eine aufgeräumte Bauweise ermöglichen.

AMP GH 750W GOLD – Black: 99,90 Euro

AMP GH 750W GOLD – White: 109,90 Euro

AMP GH 850W GOLD – Black: 119,90 Euro

AMP GH 850W GOLD – White: 129,90 Euro

AMP GH 1000W Platinum – Black: 149,90 Euro

AMP GH 1000W Platinum – White: 159,90 Euro

Je nach Modell sind die Netzteile bereits zu haben ober müssen vorbestellt werden.

Die Polar ST CPU-Kühler setzen auf hochwertige Materialien und neues Design, um die Kühleffizienz zu maximieren. Die Kühler verfügen dazu über einen M25-120 Lüfter mit breitem Drehzahlbereich. Durch das schlanke Design sollen die Polar ST CPU-Kühler zudem problemlos auf jedes Motherboard passen, ohne mit dem RAM in Konflikt zu geraten.

Der Polar ST CPU-Kühler kommt in zwei Varianten auf den Markt: zunächst als Einsteigermodell mit vier Heatpipes und als Polar ST5 in schwarzer Optik mit fünf Heatpipes. Sie sollen in Europa ab August verfügbar sein.