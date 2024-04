Werbung

FSP hat seine neue VITA GM-Netzteilserie vorgestellt. Diese soll speziell für die Anforderungen an eine zukunftssichere Stromversorgung entwickelt worden sein. Insofern will sie laut dem Hersteller auch das Optimum aus fortschrittlicher Stromversorgungstechnologie und Strapazierfähigkeit sowie Effizienz aus dem Hause FSP bieten können.

So verfügt die neue Netzteilserie die von Intel empfohlene Lastverzögerungszeit von 17 ms bei 80 %, im Vergleich zum eher geläufigen Standard von 12 ms bei 100 %, wodurch ein stabilerer Stromfluss und Schutz vor plötzlichen Stromausfällen, Einschaltstoßströmen und kritischen Überspannungen gewährleistet werden soll. Die Serie weist dazu eine Effizienzrate von über 90 % bei typischen Lasten auf. Bezüglich Zuverlässigkeit und Langlebigkeit setzt FSP bei der Nutzung auf japanische 105-°C-Massenkondensatoren, die durchaus für ihre Qualität und Strapazierfähigkeit bekannt sind. Zur Kühlung nutzt die VITA GM-Serie einen hydraulisch gelagerten 120-mm-(HYB)-Lüfter, der einen leise Dauerbetrieb sicherstellen möchte.

Die 140 x 150 x 86 mm großen Netzteile verfügen über ein komplett modulares Kabeldesign, was die Installation vereinfachen und den Luftströmung im Inneren des PCs verbessern will. Da Sicherheit bei FSP groß geschrieben wird, setzt die VITA GM-Netzteile auf ein umfassendes Angebot an Schutzvorrichtungen, wie OCP (Überstromschutz), OVP (Überspannungsschutz), SCP (Kurzschlussschutz), OPP (Überleistungsschutz), UVP (Unterspannungsschutz) und OTP (Übertemperaturschutz). Aufgrund der Konformität mit der Intel-Richtlinie zum ATX-Standard 3.1 und dem PCIe Gen 5.1-Standard bezüglich nativer 12-Volt-2x6-Steckverbinder, können die VITA GM-Netzteile auch ein Maximum an Leistung bereitstellen.

Die VITA GM-Netzteilserie kommt in den folgenden Varianten auf den Markt: