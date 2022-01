Phanteks Revolt SFX: Platzsparende SFX-Netzteile mit 650 bzw. 750 W

Für wirklich platzsparende PC-Systeme empfiehlt sich auch ein kompaktes Netzteil. Phanteks bringt mit den Revolt-SFX-Modellen SFX-Modelle auf den Markt, die gerade mit ihren kompakten Maßen überzeugen sollen. Trotzdem muss auch auf Leistung nicht verzichtet werden.

Insgesamt wurden drei Modelle vorgestellt: Das PH-P650GSF mit 650 W und 80-PLUS-Gold-Effizienz und die beiden 750-W-Modelle PH-P750PSF (80 PLUS Platinum) und PH-P750GSF (80 PLUS Gold). Phanteks weist selbst darauf hin, dass die Netzteile in Zusammenarbeit mit Seasonic entwickelt wurden. Die SFX-Modelle werden von einem temperaturgesteuerten 92-mm-Lüfter mit FDB-Lager gekühlt. Bei unter Last von unter 30 % stoppt der Lüfter und sorgt so für einen lautlosen Betrieb.

Die drei Revolt-SFX-Netzteilzwerge sollen im Februar verfügbar werden. Für das PH-P650GSF nennt Phanteks einen Preis von 119,90 Euro. Das PH-P750GSF soll 129,90 Euro und das PH-P750PSF schließlich 139,90 Euro kosten.