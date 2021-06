Sharkoon SKILLER SGS2 Jr.: Gaming-Stuhl für Kinder

Sharkoon präsentiert mit dem SKILLER SGS2 Jr. einen Gaming-Stuhl speziell für Kinder. Die Junior-Variante des SGS2 unterscheidet sich vom Original lediglich in der Größe. Der Schreibtischstuhl ist für Kinder und Jugendliche konzipiert und eignet sich mit seiner Gasdruckfeder der Klasse 4 für Gamer mit einem Gewicht von bis zu 65 kg. Die maximale Größe des Nutzers liegt bei 1,60 m. Das Fußkreuz besteht aus Kunststoff (Nylon) und soll einen dauerhaft sicheren Stand auch bei größerer Beanspruchung gewährleisten. Bei der Rahmenkonstruktion kommt Stahl zum Einsatz. Die Rollen haben eine Größe von 50 mm.

Die 66 cm hohe und 47 cm breite Rückenlehne ist in einem Winkel von 90 bis 135 ° verstellbar. Außerdem sind eine federunterstützte Wippmechanik sowie ein atmungsaktives Polster mit an Bord. Der Stoffbezug besitzt laut dem Hersteller eine hohe Strapazierfähigkeit, die zur Langlebigkeit des Stuhls beiträgt. Bei der Sitzfläche setzt Sharkoon auf Formschaum (45 kg/m³) und bei der Rückenlehne kommt PU-Schaumstoff (28 kg/m³) zum Einsatz. Zudem wurde vom Sharkoon ein Nacken- und Lendenkissen angebracht, das sich in Sekundenschnelle jeweils an- oder abschnallen lässt. Die Armlehnen sind höhenverstellbar (1D) und verfügen über eine Auflage von 27 cm x 7 cm (L x B). Laut Datenblatt beträgt die Sitzfläche 43 cm x 49 cm (B x T) bei einer Sitzhöhe zwischen 38 cm und 44 cm. Die maximale Armlehnenhöhe vom Boden beläuft sich auf 60 cm.

Der Gaming-Stuhl SKILLER SGS2 Jr. ist ab sofort in den Farben Blau, Rot, Grau und Pink für eine unverbindliche Preisempfehlung von 129 Euro im Handel erhältlich. Die Verpackungsmaße betragen 67 cm x 59 cm x 29 cm (L x B x H) bei einem Gesamtgewicht von 15,1 kg. Die Produktbroschüre findet sich hier.