Werbung

Creative aus Singapur hat sich schon seit der Gründung 1981 auf die Produktion von Geräten aus dem Sound-Bereich eingestellt. Nun erhalten die True-Wireless-Kopfhörer der Aurvana-Serie Zuwachs. Die Aurvana Ace SXFI sind mit rein siliziumbasierten Solid-State-MEMS-Treibern und der Super X-Fi-Technologie, kurz SXFI, ausgestattet.

Die Geräte sollen ein außergewöhnliches Hörerlebnis zu einem erschwinglichen Preis bieten. Dadurch will man sich sowohl an Audio-Fans und Standardnutzer gleichermaßen richten. Sie verfügen über ein Dual-Treiber-System, das die xMEMS-Treiber mit speziell abgestimmten 10-mm-Dynamiktreibern vereint. So soll ein breit gefächertes Klangbild mit dynamischen Höhen und tiefen Bässen entstehen. Durch die Super X-Fi Gen 4-Technologie soll ein Hörerlebnis erzeugt werden, das das umfassende Gefühl eines Mehrkanal-Lautsprechersystems widerspiegelt.

Durch ihre schlanke Bauform sind die Kopfhörer kompakt und tragbar. Sie verfügen zudem über Hybrid Active Noise Cancellation, die Hintergrundgeräusche bis zu 98 Prozent reduzieren soll. Wer lieber die Umgebungsgeräusche verstärken will, kann auch in den Ambient Mode wechseln. Der Low Latency Mode sorgt für eine flüssige, verzögerungsfreie Wiedergabe. Bei Gesprächen greift die Ultra-Clear Call Quality. Insgesamt sollen die Kopfhörer auf bis zu neun Stunden Wiedergabezeit mit einer einzigen Ladung und insgesamt 28 Stunden mit dem Ladeetui kommen. Dabei wiegen die Geräte nur 6 g pro Ohrhörer.

Wer viel Outdoor und auch im Regen unterwegs ist, muss sich dank der IPX5 Wasserbeständigkeit keine Sorgen machen. Zur Anpassung der Einstellungen liefert Creative gleich zwei eigene Apps. Die Aurvana Ace SXFI sind ab sofort zum Preis von 99,99 Euro auf Creative.com vorbestellbar.

Auf der Produktseite finden sich alle weiteren Informationen zu den Geräten.