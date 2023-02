Werbung

Cherry ist als Spezialist für Eingabegeräte wie Tastaturen und Mäuse bekannt. Mit der UM-Serie wird man nun aber auch Mikrofone anbieten - also gewissermaßen Eingabegeräte für die Stimme.

Für Cherry sind die USB-Mikrofone eine komplett neue Produktkategorie. Man startet dabei mit gleich drei Modellen und will eine breite Nutzerschicht ansprechen, die vom Einsteiger bis hin zum ambitionierten Streamer reicht. Dabei legt man Wert auf Langlebigkeit und Komfort-Features wie die unkomplizierte Verbindung per USB, Lautstärkeregelung direkt am Mikrofon, Touch-Stummschaltung und einen integrierten Kopfhöreranschluss. Alle Modelle sind mit PC, Mac, PS4 und PS5 kompatibel.

UM 3.0 und UM 6.0 Advanced

Das UM 3.0 wird von Cherry selbst als Office-Mikrofon eingeordnet. Es soll gerade im Homeoffice für einen überzeugenden Klang bei Videokonferenzen sorgen. Cherry sieht es aber auch als Lösung für das Aufnehmen von Podcasts und Voiceovers. Wie auch das UM 6.0 Advanced unterstützt es eine Samplingrate von 96 kHz und eine Bitrate von 24 Bit. Es bietet eine Nieren-Richtcharakteristik.

Das UM 6.0 Advanced erlaubt hingegen die Wahl zwischen den beiden Richtcharakteristiken Niere und Kugel. Eine Mikrofonspinne entkoppelt das Mikrofon durch Gummibänder vollständig vom Metallständer. Die Empfindlichkeit kann per Gain-Control direkt am Mikrofon gesteuert werden.

UM 9.0 Pro RGB: Die Top-Variante punktet nicht nur mit RGB-Beleuchtung

Noch besser ausgestattet ist das UM 9.0 Pro RGB. Per Knopfdruck kann hier zwischen gleich vier verschiedenen Richtcharakteristiken gewechselt werden. Zur Auswahl stehen Niere, Kugel, Acht und Stereo. Auch dieses Modell bietet eine entkoppelnde Mikrofonspinne. Optisch fällt es zudem durch die integrierte RGB-Beleuchtung auf. Die Samplingrate steigt auf 192 kHz.

Cherry liefert die Modelle der UM-Serie regulär mit einem Metallstandfuß aus. Als weiteres Zubehör gibt es die beiden Schwenkarme MA3.0 UNI und MA6.0 UNI USB (mit eingebautem USB-Hub) und den UM POP Filter als Popschutz.



Vorbestellungen für die UM-Serie sind ab 14. Februar möglich, mit Verfügbarkeit ist ab Anfang März zu rechnen. Für das UM 3.0 wird eine UVP von 79,99 Euro aufgerufen. Das UM 6.0 Advanced soll 109,99 Euro und das UM 9.0 Pro RGB 149,99 Euro kosten. Für die Schwenkarme werden 79,99 Euro bzw. 99,99 Euro und für den UM POP Filter 19,99 Euro angesetzt.