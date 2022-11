Werbung

Bereits in der Vergangenheit berichtete Hardwareluxx darüber, dass dem Werbe-Abo von Netflix aufgrund von fehlenden Lizenzen diverse Serien und Filme fehlen werden. Grund hierfür sind Lizenzbestimmungen, die es dem Streamingdienst nicht erlauben, besagte Inhalte in Kombination mit Werbeeinblendungen auszuspielen.

Bislang war allerdings noch nicht bekannt, um welche Filme beziehungsweise Serien es sich handeln wird. Jetzt lässt sich über die Webseite WerStreamt.es jedoch exakt herausfinden, welche Inhalte den Kunden des vergünstigten Werbe-Modells fehlen werden.

Insgesamt sind über 102 Filme und 80 Serien nicht verfügbar. Dazu zählen unter anderem Klassiker wie zum Beispiel die Zurück-in-die-Zukunft-Trilogie sowie Shrek - Der Tollkühne Held. Aber auch der gestiefelte Kater und das magische Buch und Ted möchten mit Werbung nichts am Hut haben. Auf die 3D-Serie Fast & Furious Spy Racers dürfte sich allerdings recht einfach verzichten lassen.

Alle Fans von Method Man und Redman schauen ebenfalls in die Röhre. Die Komödie So High (OT: How High) aus dem Jahr 2001 fehlt ebenfalls. Selbst die Mutter aller Netflix-Serien “House of Cards” ist mit dem Werbeabo nicht verfügbar.

Zu den weiteren Klassikern der Filmgeschichte, die aufgrund von Werbeeinblendungen weichen mussten, gehören The Wolf of Wall Street von 2016, das Gangsterdrama Scarface mit Al Pacino von 1983 und der Actionfilm Wanted (2008) mit Angelina Jolie. Des Weiteren bleiben die Teenage Mutant Ninja Turtles von 2007 sowie Hannibal (2001) und American Psycho (2000) dem Abo-Modell fern.

Die Umstellung auf ein teilweise werbefinanziertes Angebot stellt Netflix zumindest lizenzrechtlich vor einige Herausforderungen. Momentan ist davon auszugehen, dass lediglich alte Serien und Filme dem Werbe-Abo fernbleiben werden. Bei neuen Produktionen, bzw. Lizenzierungen wird der Streaming-Anbieter eine passende Lizenz anstreben, um auch beim Abo-Modell mit Werbung identische Inhalte anbieten zu können.