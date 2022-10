Paramount+ startet am 8. Dezember in Deutschland

Am 8. Dezember 2022 startet Paramount+ für alle Sky-Kunden in Deutschland und Österreich mit einem Cinema-Paket. Der neue Streamingdienst wird als App auf der Sky-Q-Plattform verfügbar sein.

Paramount+ bietet eine Auswahl an exklusiven Film-Blockbustern und Serienhits sowie zahlreichen lokalen und internationalen Originals. Zu den Highlights in 2022 gehören unter anderem Top Gun: Maverick mit Tom Cruise, der die Rolle des Piloten Pete “Maverick“ Mitchell übernimmt. Das kultige Zeichentrickduo der 1990er Beavis und Butthead ist mit “Do the Universe” ebenfalls mit von der Partie.

Direkt zum Launch finden außerdem die Rettungshunde Chase, Marshall, Rubble, Rocky, Zuma und Skye aus Paw Patrol auf Paramount+ ein neues Zuhause. Neben dem Kinofilm lassen sich alle 217 Episoden der Serie - inklusive der exklusiven neuen Episoden der neunten Staffel - streamen. Der erste lokal produzierte Content für den deutschsprachigen Markt ist die Serie “Der Scheich”, die ab dem 22. Dezember 2022 verfügbar ist.

Paramount+ ist derzeit in den USA, Großbritannien, Kanada, Lateinamerika, der Karibik, Australien, Italien, Irland und Südkorea verfügbar.

Evelyn Rothblum, EVP Advertising, Partnerships and Distribution für Italien und Deutschland bei Sky Deutschland sagt: "Mit der Integration von Paramount+ schaffen wir den ultimativen Mehrwert für alle Sky-Kunden mit einem Cinema-Paket. Erstklassige Inhalte wie z.B. der Mega-Blockbuster Top Gun: Maverick können künftig unsere Zuschauer auf Sky genießen. Diese starke Partnerschaft mit Paramount ist ein Beleg für unsere großartige Aggregrationsstrategie, indem wir die besten Inhalte der führenden Streamingdienste bequem unter einem Dach bündeln.“