ARD und ZDF kündigen gemeinsames Streaming-Netzwerk an

Wie die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ARD und ZDF bekannt gaben, werden die Mediatheken der beiden TV-Sender zusammengelegt. Dies bedeutet, dass sich von nun an sämtliche Inhalte plattformübergreifend abrufen lassen. Allerdings bleiben beide Apps vorerst noch bestehen. Wann diese einer gemeinsamen neuen App weichen werden, ist bislang noch nicht bekannt.

Allerdings sollen auch andere öffentlich-rechtliche Sender die Möglichkeit erhalten, ihre Inhalte in der Kombi-Mediathek abzulegen. Somit dürfte es in Zukunft eine zentrale Anlaufstelle geben, um sämtliche Inhalte von ARD, ZDF sowie WDR und Co. im Internet zu streamen. Zudem soll nur noch ein Nutzerkonto benötigt werden. Mit diesem kann man sich dann sowohl beim ZDF als auch bei der ARD einloggen. Wann dies jedoch umgesetzt wird, bleibt offen. Darüber hinaus bieten beide Mediatheken künftig ein übergreifendes Personalisierungs- und Empfehlungssystem.

Der Schritt zur Kombination der beiden Mediatheken ist mehr als überfällig. Getrennte Plattformen machen an dieser Stelle wenig Sinn. Ob bei der Zusammenlegung lediglich eine App rebranded wird, oder man eine komplett neue Lösung entwickelt, ist nicht bekannt. In Kombination mit den weiteren öffentlich-rechtlichen Sendern ließe sich mit der neuen Mediathek allerdings ein umfangreicher Dienst schaffen, der seine Zuschauer in erster Linie mit lokalen Inhalten überzeugen könnte. Mit entsprechenden Portierungen für Smart-TVs wäre die Nutzung zudem für ein älteres, weniger technikaffines Publikum problemlos möglich.