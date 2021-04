Auch Disney handelt Deal mit Sony Pictures aus

Vor kurzem berichteten wir bereits darüber, dass das Streamingportal Netflix und das Filmstudio Sony Pictures eine Zusammenarbeit eingegangen sind. Diese umfasst das exklusive Streamingrecht diverser Filme aus dem Hause Sony. Wie sich jetzt allerdings der Webseite des Entertainment-Magazins Deadline entnehmen lässt, ist es Disney ebenfalls gelungen einen Deal mit Sony auszuhandeln. Dabei geht es jedoch um ältere Titel, insbesondere um die Spider-Man-Filme.

Eigentlich hält Disney aufgrund der Übernahme von Marvel die meisten Rechte an den Superhelden-Verfilmungen. Dies ist aber unter anderem bei der Marke Spider-Man nicht der Fall. Als Marvel noch als reiner Comicverlag in eigener Regie agierte und die Comicverkäufe rückläufig waren, begann das Unternehmen damit, die Filmrechte diverser Helden aus dem Marvel-Universum zu Geld zu machen. Dabei sicherte sich Sony unter anderem den freundlichen Netzwschinger aus der Nachbarschaft. Die Bewegtbild-Vermarktungsrechte rund um Reed Richards und die Fantastic Four landeten damals bei den Fox-Studios. Mittlerweile wurde letzteres Studio aber ebenfalls von Disney übernommen. Was dafür sorgte, dass die Rechte nun wieder bei Marvel sind.

Gerade für Marvel-Fans ist der Sony-Deal aus der Vergangenheit äußerst ärgerlich. Schließlich zeichnen sich die Comics unter anderem durch diverse Gastauftritte von Superhelden aus anderen Heftserien aus. Ob Deadpool und Cable oder aber Spider-Man und die Avengers - das Marvel Universum ist als ein zusammenhängendes Ökosystem zu betrachten. Somit ist es umso erfreulicher, dass mit Disney+ nun in Zukunft alle MCU-Filme unter einem Dach zusammengefasst werden.

Neben den alten Verfilmungen umfasst der Deal auch neue Kinofilme. Hier hat jedoch Netflix zunächst die Nase vorn. Dank der erwähnten Partnerschaft werden diese exklusiv für neun Monate auf Netflix zur Verfügung stehen. Im Anschluss erscheinen die Inhalte aber auch bei Disney.