Disney veröffentlicht Trailer zur zweiten Staffel von The Mandalorian

Nachdem Disney bereits Anfang des Monats mit dem 30. Oktober 2020 den weltweiten Starttermin der zweiten Staffel von The Mandalorian bekannt gegeben hat, gewährt das Medienunternehmen in Form eines Trailer nun auch endlich erste Einblicke in die kommende Season. Der fast zweiminütige Trailer macht direkt von Anfang an klar, dass es keinen Zeitsprung geben wird und Baby Yoda weiterhin ein kleines Kind ist, das Mando in seiner geschützten Kapsel begleitet. Außerdem scheint "The Child" auch in der zweiten Season kaum ins Kampfgeschehen einzugreifen. Der Kopfgeldjäger ist auch in Season 2 der starke Beschützer von Baby Yoda und folgt ihm auf Schritt und Tritt.

Des Weiteren lassen sich im Trailer zur zweiten Staffel von The Mandalorian die ersten Jedis und X-Wings entdecken. Somit scheint Season 2 einige Überraschungen parat zu haben und die legendäre Saga von Mandalorian und Baby Yoda fängt gerade erst an - This is the Way.