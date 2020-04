Disney+ knackt die 50 Millionen Abonnenten-Marke

Bereits in der Vergangenheit zeichnete sich ab, dass sich Disneys Streamingdienst Disney+ großer Beliebtheit erfreut. Mit exklusiven Hit-Serien wie The Mandalorian besitzt der Dienst ein Alleinstellungsmerkmal, das viele Nutzer davon überzeugt hat, sich Disney+ einmal genauer anzuschauen. Auch die Kooperation des US-amerikanischen Unternehmens mit der Deutschen Telekom dürfte viele Kunden des deutschen Telekommunikationsanbieters dazu bewegt haben, Disney+ mal auszuprobieren. Zudem dürfte sich die Corona-Pandemie derzeit positiv auf die Zahl der Abonnenten auswirken. So ist es nicht verwunderlich, dass Disney+ nach Angaben der Walt Disney Company aktuell bereits über 50 Millionen Nutzer vorweisen kann. Momentan ist jedoch unklar, wie viele von den 50 Millionen Abo-Kunden tatsächlich für den Dienst bezahlen.

Das Streamingportal Netflix verzeichnete laut eigenen Aussagen zuletzt über 167 Millionen zahlende Abonnenten. Somit ist Disney+ zwar noch weit entfernt davon, Netflix zu überholen, allerdings gilt hierbei zu bedenken, dass der Streamingdienst erst seit kurzem auf dem Markt verfügbar ist. In Deutschland lässt sich der Disney-Dienst erst seit dem 24. März 2020 nutzen. Des Weiteren beabsichtigt die Walt Disney Company in Zukunft eine Vielzahl von neuen Serien exklusiv auf dem eigenen Streamingportal zu veröffentlichen. Auch Kinofilme wie Artemis Fowl werden aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie direkt auf Disney+ veröffentlicht und erst gar nicht im Kino ausgestrahlt.

Gerade Disney-Kinofilme erfreuen sich großer Beliebtheit und dürften eine große Motivation darstellen, ein Abo bei Disney+ abzuschließen. Da ein Kinobesuch heutzutage auch nicht gerade günstig ist, würden sich die Kosten für das Abo für die Nutzer so sehr schnell amortisieren. Dies dürfte gerade Netflix zukünftig vor massive Probleme stellen.