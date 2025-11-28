Werbung

ViewSonic listet auf seiner chinesischen Website einen neuen Gaming-Monitor namens XG273F-2K-OLED. Es handelt sich um ein 26,5 Zoll großes WOLED-Modell mit rückseitigen Beleuchtungselementen und einer nativen Auflösung von 2.560 x 1.440 Bildpunkten (WQHD, 16:9) bei maximal 540 Hz. Dank Dual-Hz-Modus kann bei Bedarf allerdings sogar auf bis zu 720 Hz in HD (1.280 x 720 Pixel, 16:9) gewechselt werden. Wenig verwunderlich wird mit einer Zertifizierung nach ClearMR 21000 geworben, womit die Bewegtbildschärfe eines Bildschirms eingeordnet werden kann. Höher als 21K geht es bisher nicht.

Hinsichtlich HDR wird HDR10-Unterstützung genannt, aber (noch?) keine DisplayHDR-Zertifizierung. Mit Helligkeitswerten von 335 cd/m² (100 % APL in SDR), 555 cd/m² (10 % APL in HDR) bzw. 1.500 cd/m² (1,5 % APL in HDR) dürfte der XG273F-2K-OLED allerdings True Black 500 erzielen können. Zu den weiteren Eckdaten der Neuheit gehören ein 0,02 ms schneller Grauwechsel, ein Kontrastverhältnis von 1.500.000:1, eine Farbtiefe von 10 Bit und eine DCI-P3-Abdeckung von 99,5 %. Die typische Leistungsaufnahme wird auf 73 W beziffert, was sich wahrscheinlich auf einen HDR-Betrieb bezieht.

FreeSync oder G-Sync sucht man im offiziellen Infomaterial noch vergeblich, doch ist immerhin von VRR ("Variable Refresh Rate") die Rede. Eine Anti-Tearing-Maßnahme ist folglich an Bord. Außerdem kann auf PiP/PbP-Modi (Bild in Bild, Bild neben Bild), ein Fadenkreuz-Overlay und einen Schwarzstabilisator zurückgegriffen werden. Ein Blick auf die Schnittstellen bringt die Enttäuschung über einen fehlenden DisplayPort 2.1 zutage. Stattdessen setzt ViewSonic auf zwei HDMI-2.1-Eingänge, zwei DisplayPorts 1.4 (mit DSC) und einen Kopfhörerausgang. Zwecks Firmware-Updates ist im Übrigen eine USB-A-Buchse vorhanden.

Der 26,5-Zöller lässt sich neigen, seitlich drehen, um 120 mm in der Höhe verstellen und um 90° in Pivot versetzen. Ebenso wenig muss auf eine VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) verzichtet werden. Der ohne Standfuß 3,4 kg schwere ViewSonic XG273F-2K-OLED misst 611,10 x 365,95 x 60,95 mm (B x H x T) und weist eine schwarze Vorder- sowie eine weiße Rückseite auf. Vorn auf dem Standfuß ist ein Gimmick platziert, das die Vögel (übrigens Gouldamadine/Prachtfinken) aus dem Herstellerlogo abbildet. Westliche Release-Informationen stehen zu dem neuen Monitor übrigens noch aus.