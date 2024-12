Werbung

EIZO hat den FlexScan FLT vorgestellt, der laut Aussagen des Unternehmens der aktuell stromsparendste Monitor der Welt ist. Der 23,8-Zoll-Monitor mit Full-HD-Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel) richtet sich speziell an Business-Anwender und will Maßstäbe in puncto Nachhaltigkeit, Design und Funktionalität setzen.

Mit einem typischen Stromverbrauch von 6 W erfüllt der FlexScan FLT als erster Monitor die Anforderungen der höchsten EU-Effizienzklasse A und soll EIZOs Anspruch auf Umweltfreundlichkeit unterstreichen. Darüber hinaus trägt er die TCO Certified Generation 10 und wurde mit EPEAT Gold sowie der EPEAT Climate+ Auszeichnung prämiert. Das Gehäuse besteht zu 95 % aus recyceltem Kunststoff, was den Materialverbrauch reduzieren soll.

Der Monitor unterstützt moderne Arbeitsanforderungen durch seine USB-C-Konnektivität, die den Anschluss eines Laptops über ein einziges Kabel ermöglicht sowie eine Stromversorgung (bis zu 60 W) und Video- und USB-Datenübertragungen. Dabei kann der FLT als erster EIZO-Monitor auch seine eigene Stromversorgung über USB-C beziehen, wodurch ein eigenes Netzteil überflüssig wird. Die Auto EcoView-Funktion kann zudem die Bildschirmhelligkeit automatisch an die Umgebungsbeleuchtung anpassen, während der EcoView Optimizer die Helligkeit basierend auf den angezeigten Inhalten regulieren soll, um den Stromverbrauch weiter zu reduzieren. Beide Modi sind ab Werk aktiviert und arbeiten vollautomatisch.

Der FLT will daneben mit einem schlanken, minimalistischen Design und einem Gewicht von nur 2,4 kg punkten. Der dünne Rahmen von nur 24,4 mm soll das elegante Erscheinungsbild unterstreichen. Ein neuartiger Monitorarm ermöglicht zudem flexible Positionierungsmöglichkeiten. Ein spezieller Drehmechanismus will das Anbringen und Abnehmen des Geräts erleichtern. Neben seiner eigenen Energieeffizienz bietet der FlexScan FLT die Möglichkeit, den Stromverbrauch der angeschlossenen Geräte direkt zu überwachen.

Der EIZO FlexScan FLT wird ab Dezember 2024 verfügbar sein, wobei die genauen Termine je nach Land variieren können. Interessierte können sich an EIZO-Niederlassungen oder autorisierte Händler wenden, um weitere Informationen zu erhalten.