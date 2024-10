Werbung

Philips erweitert seine Gaming-Serie Evnia 5000 um zwei neue Modelle, den 68,5 cm (27“) Philips Evnia 27M2C5501 und den 80 cm (31,5“) 32M2C5501. Sowohl der Philips Evnia 27M2C5501 als auch der 32M2C5501 setzen auf Curved Fast VA-Panels mit einer QHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel) und auf ein Bildwiederholrate von 180 Hz. Eine geringe Eingabeverzögerung, Adaptive-Sync und Reaktionszeit von 0,5 ms MPRT mit Smart MBR wollen dazu für ein intensives Spielerlebnis sorgen.

High Dynamic Range soll daneben noch für eine gute Helligkeit, idealen Kontrast und satte sowie tiefe Farben sorgen. Hinzu gesellt sich eine rückseitige RGB-Beleuchtung. Diese kann die Farben an den Videoinhalt anpassen und will damit das visuelle Erlebnis für eine noch immersivere Spielatmosphäre untermalen.

Beide Monitore setzen zudem auf ein breites Sortiment an ergonomischen Funktionen. So verfügen beide Modelle über einen LowBlue-Modus, Flicker-Free-Technologie und eine Anti-Glare-Beschichtung, um die Belastung der Augen zu reduzieren. Ihre höhenverstell-, neig- und schwenkbaren Displays ermöglichen es den Nutzern zudem, eine optimale Körperhaltung am Platz einzunehmen.

Der Philips Evnia 27M2C5501 und der Philips Evnia 32M2C5501 sind ab sofort für 249,00 Euro beziehungsweise für 299,00 Euro verfügbar.