BenQ kündigt sein neuestes Flaggschiff der MOBIUZ-Gaming-Monitore an, den BenQ EX321UX.

Verpackt in einem Gehäusedesign, das an Raumschiffe angelehnt sein soll, verfügt der 31,5 Zoll (80 cm) große Monitor über ein 4K/UHD-Panel mit 3.840 x 2.160 Bildpunkten, das von 1.152 Mini-LEDs hinterleuchtet wird und eine Helligkeit von bis zu 1000 nits ermöglichen soll. So soll der MOBIUZ EX321UX auch Details darstellen können, die sonst im Dunkeln blebien würden, und gleichzeitig an jeder Stelle des Monitors den Kontrast bieten, den die Macher der Spiele vorgesehen haben. Zusätzlich ist der Gaming-Monitor mit eARC-Fähigkeiten ausgestattet, um 7.1-Surroundsound-Signale an Audiogeräte durchzuleiten.

Laut Hersteller deckt der MOBIUZ EX321UX jeweils 99 Prozent der Farbräume P3 und Adobe RGB ab. Zusammen mit Kontrastwerten mit einem Maximalwert von 1000:1, einer Reaktionsgeschwindigkeit von 1 ms sowie einer Wiederholrate von 144 Hz sollen auch actionreichste Szenen und Bilder mit höchster Präzision in HDR1000 dargestellt werden können.

Der BenQ MOBIUZ EX321UX bringt zudem drei Technologien mit, die jedes Spiel ins optimale Licht rücken sollen. So bietet der Monitor drei Modi (Sci-Fi, Fantasy und Realistic mode), mit denen das jeweilige Spielgenre begleitet werden kann. Hinzu kommt AI Shadow Phage, eine AI-unterstützte Berechnung des jeweils notwendigen Kontrasts in den Local-Dimming-Zonen des Panels. In Zusammenarbeit mit Profi-Gamern wurden Presets für über 100 Spiele erstellt, die mit AI-Algorithmen über die PixSoul Engine verarbeitet werden.

Die Presets können über den BenQ-Service Color Shuttle heruntergeladen werden. Über die zugehörige Software lassen sich auch selbst erstellte Presets teilen und anderen Gamern zur Verfügung stellen.

Am EX321UX stehen zwei HDMI-2.1-Anschlüsse, ein DisplayPort 2.1, drei USB-C-Anschlüsse (1x upstream, 2x downstream) und ein USB-A-Port zur Verfügung. Ein USB-C-Port versorgt über Power Delivery angeschlossene Geräte mit bis zu 65 W. Der Monitor ist in der Höhe um 100 mm und in der Neigung zwischen -5 und 20 ° verstellbar, und er lässt sich um bis zu 15 ° nach links und rechts drehen.

Mit der Technologie Brightness Intelligence Plus soll sich der Gaming-Monitor zudem automatisch auf die Helligkeit und die Farbtemperatur des Umgebungslichts einstellen. Dazu ist er vom TÜV Rheinland als Flicker-Free und mit dem Siegel Low Blue Light zertifiziert.

Der BenQ MOBIUZ EX321UX kommt Ende Juli auf den Markt und kostet 1.199 Euro (UVP inkl. MwSt.).