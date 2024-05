Werbung

AOC hat mit dem 27 Zoll großen Q27B3CF2 ein neues schlankes QHD-Modell (2.560 x 1.440) aus seiner B3-Serie präsentiert. Punkten will der Monitor vor allem über den Preis. Das Gerät richtet sich an Home-Office-Nutzer sowie an Business-Anwender.

Der neue Q27B3CF2 setzt auf ein IPS-Panel. Aufgrund seiner Größe und der Auflösung verfügt das Modell über eine Pixeldichte von 109 ppi. Betrachtungswinkel von 178°/178° sollen dafür sorgen, dass das Bild auch bei seitlicher Betrachtung noch ansehnlich ist. Diese Eigenschaften werden flankiert von einer Bildwiederholrate von 100 Hz mit Adaptive-Sync. Ein LowBlue-Modus und die Flicker-Free-Technologie sollen die Augen zudem bei langen Sitzungen vor dem Bildschirm schützen.

Das Gerät verfügt über einen USB-C-3.2-Gen-1x1-Anschluss mit Support des DisplayPort-Alt-Modus. Damit können sowohl mobile als auch Desktop-PCs im Handumdrehen an den Q27B3CF2 angeschlossen werden. Auf diese Weise lassen sich über ein einziges Kabel Bildsignale übertragen und beispielsweise gleichzeitig der Laptop aufladen (65 W USB Power Delivery).

Ein zusätzlicher HDMI-2.0-Eingang ermöglicht die Verbindung mit verschiedensten anderen Quellen. Zwei zusätzliche USB-A 3.2 Gen 1x1 und ein USB-Upstream-Port erlauben darüber hinaus den direkten Anschluss von Peripheriegeräten und sollen für mehr Vielseitigkeit und weniger Kabelchaos am Arbeitsplatz sorgen.

Aufgrund seines schmalen Rahmens soll sich der Q27B3CF2 besonders gut für Multi-Monitor-Setups eignen. Begleitet wird der Monitor an dieser Stelle von verschiedenen ergonomischen Einstellmöglichkeiten. So lässt er sich für eine optimale Körperhaltung vor dem Display unter anderem um 110 mm in der Höhe verstellen. Zusätzliche Flexibilität soll die VESA-Aufnahme (100 x 100 mm) für externe Tisch- oder Wandhalterungen bieten.

Der AOC Q27B3CF2 ist ab Mai 2024 zu einem Preis von 249 Euro erhältlich.