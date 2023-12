Werbung

AOC hat erneut mit Prosche Design zusammengewirkt und mit dem PD49 einen neuen Curved-Gaming-Monitor der High-End-Klasse vorgestellt.

Besonderes Merkmal des PD49 ist seine Größe in Kombination mit der Krümmung. Diese soll mit dem etwa 5 mm dünnen und 49 Zoll großen QD-OLED-Display sowie einer Wölbung von 1.800 R das gesamte Sichtfeld des Nutzers abdecken können. Dabei bietet der Monitor eine Doppel-QHD-Auflösung, also 5.120 x 1.440 Pixel. Die maximale Helligkeit gibt AOC mit 1.000 Nits an. Das zertifizierte VESA DisplayHDR 400 True Black wird durch eine 10-bit-Farbtiefe mit 1,07 Milliarden Farben unterstützt. Hinzu kommt eine 99-prozentige Abdeckung des DCI-P3-Farbraums.

Seine maximale Bildwiederholrate wird mit 240 Hz angegeben und wird mit einer Reaktionszeit von 0,03 ms Gray-to-Gray (GtG) flankiert. Damit will das Gerät ein idealer Kandidat für E-Sport-Titel sein. Adaptive-Sync sorgt auf dem PD49 für eine variable Bildwiederholrate.

Beeindrucken will der Monitor durch seine äußere Erscheinung. Das Design des PD49 will die feinen Details, die auch die Sportwagen von Porsche auszeichnen, widerspiegeln. Der Monitor ruht auf einem Standfuß aus sandgestrahltem Aluminium, das an das Lenkrad und die Speichen eines Sportwagens erinnern sollen. Die Rückseite des Monitors ist hingegen an das Kühlergrilldesign des Porsche 911 angelehnt.

Neben seinen visuellen Qualitäten möchte der PD49 durch umfassende Konnektivität überzeugen. Mit HDMI 2.1 und DP 1.4 lassen sich moderne Geräte an ihm anschließen. Der eingebaute USB-Hub, ergänzt durch vier USB 3.2-Ports und einen RJ-45-Anschluss, will dazu eine nahtlose Vernetzung sicherstellen. Mit dabei ist außerdem ein USB-C-Port, der mit seiner 90 W Leistung Geräte während der Nutzung aufladen kann. Mit Hilfe des integrierten KVM-Switches können Benutzer zudem zwei Computer gleichzeitig anschließen und den doppelten QHD-Bildschirm für Multitasking partitionieren.

Für ein optimales Spielerlebnis wollen zudem Features wie der Frame Counter, eine individuelle Crosshair-Ebene (Dial Point) und eine niedrigere Input-Latenz sorgen. Der Monitor verfügt außerdem über zwei eingebaute Stereolautsprecher (2x8 W).

Der Porsche Design AGON PRO PD49 ist ab sofort für 2.190 Euro (UVP), bzw. 2.124 CHF (exkl. vRG und MWSt) in Porsche Design-Stores, im Fachhandel, online unter porsche-design.com sowie in ausgewählten Online-Shops erhältlich.