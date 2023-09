Werbung

AOC hat unter seinem Produktlabel AGON mit dem GAMING CQ27G2S/BK einen neuen QHD-Curved-Gaming-Monitor vorgestellt, der die gefragtesten Features an einen Gaming-Monitor dieser Tage in sich vereinen möchte.

Das VA-Panel des CQ27G2S/BK weist dabei eine 1500R-Krümmung auf, was ein Panorama-Sichtfeld ermöglicht und die Immersion beim Spielen steigern will. Der QHD-Auflösung (2.560 x 1.440) des 27-Zoll-Monitors steht eine Bildwiederholrate von 165 Hz für ein flüssiges Spielerlebnis zur Seite. Die Reaktionszeit des Monitors wird von AOC mit 4 ms GtG (Grey to Grey), bzw. 1 ms MPRT (Moving Picture Response Time) angegeben und soll dafür sorgen, dass die Bewegungen auf dem Bildschirm stets klar wiedergegeben werden können.

Ein besonderes Feature der Neuvorstellung ist die HDR10-Unterstützung. Diese soll sicherstellen, dass der CQ27G2S/BK Szenen mit einer dynamischen Farbpalette und einem Kontrastverhältnis von 3.000:1 darstellen kann. Die möglichst naturgetreuen Darstellungen, sowohl in hellen als auch schattigen Bereichen, sollen die Nutzer noch stärker in den Bann ziehen. Unterstützung wird die Darstellung ebenso durch das ebenfalls verfügbare Adaptive-Sync.

Die sRGB-Abdeckung von angegebenen 99 % ermöglicht dem CQ27G2S/BK auch andere Bereiche, die über das Spielen hinausgehen, zu betreten. Beispielweise will der Monitor so auch für Grafikprojekte, die hohe Erfordernisse an Farbgenauigkeit stellen, geeignet sein. Die geringe Eingabeverzögerung des Monitors soll dabei dafür sorgen, dass die Aktionen der Nutzer stets sofort in Reaktionen auf dem Bildschirm umgesetzt werden.

Um für komfortables Gaming und alltägliche Aufgaben auch bei längeren Sitzungen geeignet zu sein, verfügt der CQ27G2S/BK über einen ergonomischen Standfuß. So kann der Monitor jederzeit an die passende Höhe für eine optimale Körperhaltung angepasst werden.

Geht die Nutzung mal bis in die späten Abendstunden, sollen die Flicker-Free-Technologie und der LowBlue-Modus des Monitors zur Schonung der Augen beitragen. Das OSD des Gerätes enthält zudem viele spielspezifische Features, wie zum Beispiel eine Schattensteuerung. Diese soll es den Nutzern erlauben, die Schattenwerte in den unterschiedlichsten Beleuchtungszenarien an die individuellen Bedürfnisse anzupassen. Ein Fadenkreuz-Overlay (Dial Point) ermöglicht es zudem, in FPS-Spielen, in denen ein Fadenkreuz fehlt, genauer zielen zu können. Die OSD-Funktionen können dabei auch über die Software G-Menu von AOC angepasst werden.

Der AOC GAMING CQ27G2S/BK ist ab Ende September 2023 für 269,00 Euro (UVP) erhältlich.