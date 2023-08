Werbung

Mit dem neuen Modell PD2706U erweitert BenQ seine DesignVue-Serie um einen weiteren 4K-UHD-Monitor (3.840 x 2.160 Pixel). BenQ adressiert das Modell dabei speziell an Grafiker, 3D-Artists, Architekten oder Anwender von anspruchsvollen Office-Lösungen.

Das neue Modell PD2706U besitzt das 27-Zoll-Format (68,58 cm) und möchte in Hinblick auf seinen potentiellen Kundenkreis, durch Farbpräzision und hohe Helligkeit überzeugen. Dabei deckt das Gerät laut Hersteller die wichtigsten Farbräume mit ab, darunter 95 % DCI-P3, 95 % Display P3 sowie 100 % sRGB und Rec.709 bei einem angegebenen Delta E Wert von ≤ 3. Dies soll dem Monitor eine naturgetreue und authentische Farbwiedergabe ermöglichen und bringt ihm zudem eine Pantone- wie auch eine CalMAN-Zertifizierung ein. Die Pantone-SkinTone-Validierung soll im besonderen die realistische Wiedergabe natürlicher Hauttöne beim PD2706U unterstreichen.

Neben der Bildqualität bildet auch die Homogenität des Displaybildes beim PD2706U ein wichtiges Element. BenQ verwendet hier die eigene Uniformity-Technologie. Diese rechnet laut Hersteller die Farb- und Helligkeitsdarstellung in mehreren hundert Teilbereichen des gesamten IPS-Displays separat nach. So soll es dem Modell PD2706U möglich sein, im HDR-Modus bis zu 400 nits Helligkeit, in gleichmäßig hoher Qualität, zu liefern.

Ebenfalls mit dabei ist die AQCOLOR-Technologie, eine Zusammenfassung aus Instrumenten für Gamma-Korrektur, Farbtemperatur und Farbumfang. Der Monitore ist soll bereits ab Werk gut eingestellt sein und schon Out-of-the-box farbpräzise sein. Zur Dokumentation liegt ein Kalibrier-Report bei.

Im Lieferumfang des PD2706U befindet sich zudem der BenQ Hotkey-Puck G2, welcher individuell belegbaren Buttons, die zeitsparende Shortcuts ermöglichen, erlaubt. Durch Klicken und Umschalten des Drehknopfes kann der Anwender so verschiedene Einstellungen, wie Helligkeit, Kontrast, Lautstärke, Farbstandards oder verschiedene Bildmodi auswählen.

In den Monitor ist außerdem ein KVM-Switch integriert, welcher die Steuerung von zwei Systemen über ein Tastatur- und Maus-Set oder den Hotkey-Puck erlaubt. Mittels Daisy Chaining via Display Port ist es zudem möglich, einen weiteren Monitor anzuschließen, um so den Arbeitsplatz zu vergrößern. Neben dem DisplayPort und USB-C 90W stehen noch die Anschlüsse USB-A und HDMI zur Auswahl.

Der BenQ PD2706U ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 529 Euro im Handel erhältlich.