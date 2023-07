Werbung

BenQ hat mit dem LK935 einen neuen 4K UHD Projektor vorgestellt, der sich besonders für große Konferenzräume und für virtuelle sowie hybride Meetings eigen soll. Der neue Laserbeamer mit seinen 3.840 x 2.160 Bildpunkten unterstützt dafür extra ein Seitenverhältnis von 21:9. Damit soll es beispielsweise möglich sein, neben dem Vollbild einer Präsentation gleichzeitig auch online zugeschaltete Teilnehmer mit anzuzeigen, ohne dabei wichtige Bildanteile zu überdecken.

Der neue Projektor verfügt laut BenQ über einen 0,47 Zoll (12 mm) großen DC3-DMD-Chip mit versiegelter Laser-Lichtquelle, welche helle Bilder und eine intensive Farbdarstellung, mit einer Abdeckung von 92 % des Farbraums Rec. 709 unsicherstellen möchte. Darüber hinaus besitzt der LK935 verschiedene Bildmodi, die Projektionen auf Inhalte, wie Präsentationen, Videokonferenzen, Infografiken oder Tabellen optimieren können sollen.

Laut Hersteller benötigt der Beamer weder Aufwärm- noch Abkühlphasen, was einen flexiblen Einsatz ermöglichen kann. Die quecksilberfrei hergestellte Laser-Diode soll laut BenQ bis zu 30.000 Stunden Nutzung aushalten. Die eingesetzte DustGuard Technologie mit versiegelten Lasermodulen und geschlossenen Light Engines soll dabei dem Schutz der optischen Komponenten vor Staub dienen und entspricht laut Datenblatt der IP5X-Norm.

In Sachen Entfernung zur Projektionsfläche soll der Projektor mit seinem 1,6-fach-Zoomobjektiv Bilder in Abständen von 1,80 m bis 9,65 m mit Diagonalen zwischen 60 und 200 Zoll (typisch: 200 Zoll/6,00 m, 180 Zoll/5,40 m, 150 Zoll/4,50 m) erzeugen können. Aufgrund geometrischer Korrekturfunktionen kann das Gerät auch schräge Projektionsflächen ausgleichen. Der LK935 ist außerdem für die Decken- oder Wandmontage geeignet und kann so in nahezu jeden beliebigen Winkel geneigt werden.

Der professionelle Konferenzraum Beamer LK935 von BenQ ist ab sofort im Handel zum Preis von 6.499 Euro erhältlich.