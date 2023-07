Werbung

ASUS hat mit dem ZenScreen MB16QHG ein neues tragbares 16-Zoll-Display vorgestellt, das sowohl für die Arbeit als auch für die Nutzung in der Freizeit konzipiert wurde.

Der ZenScreen MB16QHG ist mit vielen Funktionen ausgestattet, die den Anwendern vielseitige Betrachtungspositionen ermöglichen sollen, darunter etwa ein ausklappbarer Standfuß, mit dem der Monitor in nahezu jedem beliebigen Winkel sicher aufgestellt werden kann. Mit einem Gesamtgewicht von 1,2 kg und einem dünnen Profil, das sich an den Rändern auf 7 mm verjüngt, passt der MB16QHG zudem ohne Schwierigkeiten in jede Tasche und kann so überall hin mitgenommen werden.

Das WQXGA-IPS-Panel (2.560 x 1.600) des ZenScreens ist laut ASUS mit der 120-Hz-SmoothMotion-Technologie ausgestattet, welche für eine reaktionsschnelle Darstellung sorgen soll und so das Scrollen durch Webseiten oder das Spielen auf dem ZenScreen flüssig und reaktionsschnell gestalten kann. Zudem verfügt das mobile Display über High-Dynamic-Range (HDR) mit einer DisplayHDR 400-Konformität und einer DCI-P3-Farbraumabdeckung von 100 %. Das Panel soll außerdem einen weiten Betrachtungswinkel von 178° besitzen, um auch bei einer außermittigen Betrachtung eine gute Darstellung gewährleisten zu können.

Wird der MB16QHG an einen Windows-PC angeschlossen, soll das ASUS DisplayWidget Lite-Tool seine Ausrichtung automatisch erkennen und zwischen Hoch- und Querformat selbstständig umschalten können. Der Querformatmodus bietet sich dabei für Präsentationen und Tabellenkalkulationen an, während der Hochformatmodus beim Lesen von Dokumenten oder bei der Darstellung von Code hilfreich ist.

Der ASUS ZenScreen MB16QHG ist ab sofort in der gesamten DACH-Region zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 519,90 Euro, bzw. Schweizer Franken im Fach- und Onlinehandel sowie im ASUS-Webshop verfügbar.