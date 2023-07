Werbung

Acers neuste Generation seiner umweltbewussten Vero-B7-Office-Monitore soll eine Reihe von Features mit sich bringen, die darauf abzielen die Arbeitsumgebung zu verbessern und dabei gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck verringern wollen. Daher soll etwa der PCR-Anteil (Post-Consumer Recycling) im Gehäuse von 35 auf 85 % erhöht worden sein.

Die Acer Vero B7-Serie umfasst eine Reihe an Monitoren mit Bildschirmdiagonalen von 21,5 bis 28 Zoll mit IPS-Technologie und wird mit Auflösungen bis hin zu UHD (3.840 x 2.160 Pixel) ausgestattet. Ein Highlight der neuen Business-Serie soll das 100-Hz-Panel bilden, das bei den Diagonalen 23,8 und 27 Zoll verfügbar ist. Die flüssigere Bildwiedergabe durch die erhöhte Bildwiederholungsfrequenz soll für ein angenehmeres visuelles Erlebnis im Office-Betrieb sorgen und die Belastung der Augen bei längeren Arbeitssitzungen reduzieren. Die TÜV Rheinland Eyesafe-zertifizierten Monitore reduzieren zudem blaues Licht, um die Augen besser schützen zu können. Durch eine Vielzahl verfügbarer Schnittstellen wie VGA, DP, HDMI, USB Type-C, Audio In/Out können sich die Monitore zudem mühelos in jede Arbeitsumgebung integrieren lassen.

Die Acer-Vero-Serie möchte für Nachhaltigkeit stehen. Neben der deutlichen Erhöhung des Anteils von PCR-Kunststoffen in der neuen Acer Vero B7-Reihe sollen zusätzliche fünf Prozent Ocean Bound Plastik zum Einsatz kommen, um einen Beitrag zur aktiven Reinigung der Ozeane zu leisten. Über den Einfluss dieser Maßnahmen auf die Umwelt lässt sich sicherlich streiten. So wirklich beurteilen lässt sich dies von unserer Seite aus nicht.

Mit Blick auf die Ergonomie hat Acer seine neuen Business-Monitore ebenfalls verbessert. So ist der neue Standfuß um bis zu 150 mm höhenverstellbar. Dies kann den Benutzenden eine größere Flexibilität bieten und erlaubt den Monitor an die individuellen Bedürfnisse anzupassen. Dazu bietet der Standfuß auch eine Pivot-Funktion an, mit der sich der Vero B7 einfach um 90 Grad in beide Richtungen drehen lässt, um hochformatige Bilder oder Dokumente bildschirmfüllend betrachten zu können.

Die Monitore der B7-Serie sind ab sofort zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 169 Euro verfügbar.