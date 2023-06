Werbung

AOC nimmt unter dem Label AGON einen neuen 40 Zoll großen Ultrawide-Monitor, den AG405UXC, in sein Sortiment mit auf. Damit will sich der Hersteller noch deutlicher in dem immer größer werdenden Ultrawide-Gaming-Markt positionieren. Mit einer Bilddiagonale von 100 cm und eine Verhältnis von 21:9 will der AOC mit dem AG405UXC die Immersion beim Gaming nochmals steigern. Weitere Kerndaten die diese Ambition unterstreichen sollen sind die UWQHD-Auflösung mit 3.440 x 1.440 Bildpunkten, mit denen das IPS-Panel ausgestattet ist, eine Bildwiederholungsrate von angegebenen 144 Hz sowie eine Reaktionszeit von 1 ms.

Die Größe des ultrabreiten AG405UXC im 21:9-Format ermöglicht es das natürliche menschliche Sichtfeld besser ausschöpfen zu können. Durch einen Übergang ins periphere Sichtfeld hinein kann das Spielerlebnis einen deutlichen Zugewinn an Immersion bieten. Der Vorteil der zusätzlichen Bildschirmfläche ist zudem der breitere Blick auf die Spielwelt, ohne schwenken oder scrollen zu müssen.

Dazu kommen auch spielerische Vorteile. Insbesondere bei Strategie-, Simulations-, Renn- und Rollenspielen bietet das breitere Bild eine bessere Übersicht. Denn diese Genres beinhalten oft komplexe Schnittstellen und weitläufige Umgebungen, die so einfacher zu erfassen sind. Außerdem können Spieler so auf mehrere verschiedene Menüs gleichzeitig zugreifen, ohne den Screen dabei zu überladen.

Als weiteres Feature unterstützt der AG405UXC die hauseigene G-Menu-Software von AOC. Diese ermöglicht den Benutzern eine einfache Anpassung der Monitoreinstellungen einschließlich Farbe, Overdrive und spielspezifischer Funktionen wie Shadow Control, LowBlue-Modus, Dial Point und Frame Counter. Darüber hinaus bietet die Funktion Einstellungen für einen geringen Input Lag an, wodurch ein schnelles und reaktionsschnelles Gameplay gewährleistet werden soll, sowie Adaptive-Sync-Unterstützung für ein Spielerlebnis ohne Tearing und Bildruckeln.

Der AG405UXC ist ab Juni 2023 zu einem Preis von 709 Euro erhältlich.