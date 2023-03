Werbung

LG baut sein Angebot an XXL-Gaming-Monitoren weiter aus. Der UltraGear 49GR85DC-B ist ein riesiges 49-Zoll-Modell mit Dual-QHD-Auflösung und einem Seitenverhältnis von 32:9.

Die Kombination aus Größe, gewölbtem Display (1000R) und dem ultra-breiten Seitenverhältnis verspricht ein hohes Level an Immersion. Bei einer Auflösung von 5.120 x 1.440 Pixeln entspricht der UltraGear 49GR85DC-B praktisch zwei nebeneinander platzierten WQHD-Monitoren. Er unterstützt Picture-in-Picture (PiP) und Picture-by-Picture (PbP) und ermöglicht es so, Content von zwei Eingängen nebeneinander darzustellen. Dafür stehen zweimal HDMI und ein DisplayPort zur Verfügung.

Als Gaming-Monitor bietet der UltraGear 49GR85DC-B eine hohe Bildwiederholfrequenz von 240 Hz und AMD FreeSync Premium Pro, aber auch weitere Gaming-Features wie Black Stabilizer, FPS- und Fadenkreuz-Anzeige. Das IPS-Panel soll beim Grau-zu-Grau-Wechsel eine Reaktionszeit von 1 ms erreichen. Das typische Kontrastverhältnis wird mit 2.500:1 angegeben. HDR wird entsprechend dem Standard VESA DisplayHDR 1000 unterstützt. Das Display verfügt über eine Anti-Glare-Beschichtung.

LG spricht von einem Gamer-zentrierten Design. Dazu zählt auch die hexagonale LED-Beleuchtung an der Rückseite. Der Monitor kann in der Höhe verstellt, geneigt und geschwenkt werden. Er unterstützt DTS HP:X für räumlichen Kopfhörersound. Ein 4-poliger Klinkenanschluss erlaubt die Nutzung eines Stereo-Headsets. LG gibt einen typischen Stromverbrauch von 90 W und einen maximalen Stromverbrauch von 240 W an.

Zum Preis des LG UltraGear 49GR85DC-B liegen uns noch keine Angaben vor.