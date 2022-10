Werbung

Philips hat jetzt eine neue Monitor-Serie präsentiert, die laut eigenen Angaben auf ein dynamisches Arbeitsumfeld zugeschnitten ist. Die Philips-Displays 34B1U5600CH (34 Zoll) sowie 24B1U5301H (23,8 Zoll) und 27B1U5601H (27 Zoll) richten sich unter anderem an CAD-CAM-, 3D-Grafik- oder Fotografie-Profis.

Alle drei Modelle verfügen über einen Blickwinkel von 178°/178° und kommen entweder mit einem IPS- (24- und 27-Zoll-Modelle) oder VA-Panel (34-Zoll-Modell). Sowohl der 34B1U5600CH als auch der 27B1U5601H bieten eine CrystalClear-Auflösung mit UWQHD (3.440 x 1.440) beziehungsweise WQHD (2.560 x 1.440).

Konnektivität und Multitasking standen bei der Entwicklung der Monitore nach eigenen Aussagen im Vordergrund. Dementsprechend verfügen die Bildschirme über einen USB-Typ-C-One-Cable-Docking-Port. Der integrierte KVM-Switch MultiClient ermöglicht die Steuerung von zwei verschiedenen PCs über ein einziges Monitor-Tastatur-Maus-Setup. Für den Wechsel zwischen den Quellen soll ein Tastendruck genügen. Der DisplayPort-Ausgang erlaubt es, Monitore in Reihe zu schalten. Außerdem ist ein USB-3.2-Hub mit vier Ports vorhanden.

Für Videokonferenzen und virtuelles Teamwork sind alle drei Modelle mit einer integrierten, physisch abschaltbaren 5-MP-Webcam mit Windows-Hello-Gesichtserkennung sowie einem Mikrofon mit Geräuschunterdrückung und zwei integrierten Lautsprechern für eine störungsfreie Kommunikation ausgestattet.

Zusätzlich lassen sich die Philips Modelle 24B1U5301H, 27B1U5601H und 34B1U5600CH neigen, schwenken und in der Höhe verstellen. Eine TÜV Eye-Comfort-Zertifizierung ist ebenfalls mit an Bord. Alle Modelle verfügen über PowerSensor und LightSensor.

Der Philips 24B1U5301H und der 27B1U5601H werden zu einer unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers von 439 Euro beziehungsweise 549 Euro angeboten. Für den 34B1U5600CH werden 759 Euro fällig. Alle drei Modelle sind ab Ende Oktober 2022 im Handel verfügbar.

"Philips Monitore hat es sich zur Aufgabe gemacht, professionellen Anwendern alles zu bieten, was sie für einen optimalen Arbeitstag benötigen. Die Monitore 24B1U5301H, 27B1U5601H und 34B1U5600CH bieten eine breite Palette an Funktionen, die maximale Produktivität zu Hause oder im Büro fördern und gleichzeitig den Komfort und das Wohlbefinden der User durch Technologien schützen, die die virtuelle Zusammenarbeit und das Multitasking verbessern. Ein Pluspunkt, der viele begeistern wird: Diese Modelle schonen nicht nur die Umwelt, sondern durch die niedrigen Energiekosten auch den Geldbeutel", sagt Artem Khomenko, Head of Product Management bei MMD-Monitors Displays.

Die Key-Features im Überblick: