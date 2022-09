Mobile Zusatzdisplays erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Der neue ASUS ZenScreen Ink MB14AHD ist aber nicht einfach nur ein flexibel nutzbares 14-Zoll-Display, sondern unterstützt zusätzlich die Touch- und Stifteingabe.

Das IPS-Panel des tragbaren 14-Zoll-Monitors löst mit 1.920 x 1.080 Pixeln auf. Es unterstützt 262.000 Farben. ASUS gibt eine maximale Helligkeit von 220 cd/㎡ und eine Reaktionszeit (Grau-zu-Grau) von 5 ms an. Die Leistungsaufnahme soll bei unter 10 W liegen.

Der integrierte Kickstand lässt sich stufenlos ausklappen und sowohl für Quer- als auch Hochformat nutzen. Das Scharnier lässt sich um bis zu 150° öffnen. Die DisplayWidget Lite-Software dreht den Bildschirminhalt automatisch in Abhängigkeit von der Monitorausrichtung. Anstelle des Kickstands kann dank des integrierten 1/4-Zoll-Anschluss auch ein Stativ genutzt werden. Der ZenScreen Ink MB14AHD unterstützt 10-Punkte-Toucheingaben und einen aktiven Stylus. ASUS liefert einen Stift mit 4.096-stufiger Drucksensitivität und geringer Latenz mit. So soll ein natürliches Schreibgefühl gewährleistet werden. Dieser Stylus unterstützt das Microsoft Pen Protocol 2.0 (MPP 2.0). Am Stift sitzen seitlich zwei Tasten. Dank eingebauter Magnete kann er einfach auf dem Monitor aufbewahrt werden. Bei einer durchschnittlichen täglichen Nutzung von zwei Stunden soll der Stift eine Akkulaufzeit von bis zu einem Jahr erreichen. Sowohl Touch- als auch Stifteingabe sind nur unter Windows nutzbar.

Der ZenScreen Ink MB14AHD verfügt über zwei USB-C-Anschlüsse mit Unterstützung für den DP-Alt-Modus und der Möglichkeit zur Stromversorgung sowie über einen Micro-HMDI-Anschluss. Auch ein Kopfhöreranschluss kann genutzt werden. Das Display misst 324,2 x 201,2 x 12,5 mm und wiegt 0,87 kg (beides jeweils ohne Kickstand).

Der ZenScreen Ink MB14AHD ist ab sofort zu einer UVP von 519,90 Euro verfügbar. Im Handel wird er aktuell ab 453 Euro gelistet.