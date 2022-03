League of Legends ist eines der weltweit beliebtesten Spiele. Ab diesem Monat gibt es in Form des AGON PRO AG275QXL von AOC auch den passenden Monitor zum Spiel. Beim AGON PRO AG275QXL gibt es eine runde Gaming-Ausstattung, die es so ähnlich aber auch bei vielen anderen Geräten gibt. Zum League-of-Legends-Monitor wird der 27-Zöller durch die spezielle Optik - als unauffällig kann das Gerät keinesfalls bezeichnet werden.

Es gibt zahlreiche goldene Ornamente auf dem Display-Rahmen und der Rückseite. Der Standfuß leuchtet im Betrieb beinahe vollständig als RGB-Element. Um für eine bessere Immersion beim Spielen von League of Legends zu sorgen, kann die Beleuchtung in das Spielgeschehen einbezogen werden - bei einer Explosion leuchtet dann beispielsweise der ganze Standfuß rot auf. Damit aber nicht genug der LoL-Optik. Es gibt auch einen passenden Startsound, ein optisch angepasstes OSD und einen farblich abgestimmten Steuerungs-Puk, wie wir ihn beispielsweise auch beim AOC AGON PD27 gesehen haben.

Beim AGON PRO AG275QXL handelt es sich um ein eigenständiges Modell und nicht um eine umgestaltete Version eines bereits bekannten Monitors. Der 27-Zöller setzt auf ein IPS-Panel mit der WQHD-Auflösung von 2.560 x 1.440 Bildpunkten. Die maximale Helligkeit soll bei 400 cd/m² liegen, während der Kontrastumfang mit 1.000:1 angegeben wird. Die Reaktionszeit beziffert AOC mit 1 ms (MPRT und GtG), während die maximale Wiederholfrequenz 170 Hz beträgt. Für eine saubere Darstellung sorgt FreeSync-Premium, das in einem Frequenz-Bereich von 48 bis 170 Hz arbeitet.

AOC setzt für seinen LoL-Monitor auf ein Wide-Gamut-Panel, das den sRGB-Farbraum zu 128 % abdecken soll. Für DCI-P3 werden 94 % angegeben, während es bei AdobeRGB ebenfalls 94 % sein sollen. HDR-Content kann ebenfalls wiedergegeben werden, AOC setzt allerdings lediglich auf DisplayHDR 400.

Damit alle Anwender eine bequeme Sitzposition finden, kann das Panel um 130 mm in der Höhe angepasst werden, während die Neigung im Bereich von -5° bis 23° angepasst werden kann. Auch eine Drehung des Panels ist nach links oder rechts um je 170° möglich.

Der AOC AGON PRO AG275QXL kommt noch im März in den Handel und wird 529 Euro kosten.