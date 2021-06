Nach dem Philips mit dem Philips Momentum erst kürzlich den weltweit ersten Monitor mit der "Designed for Xbox"-Zertifizierung vorgestellt hat, folgt nun auch schon ASUS mit einer Xbox-Version des ROG Strix XG43UQ.

Der Monitor bietet ein 43 Zoll großes VA-Panel und verfügt über eine Bildwiederholungsrate von 144 Hz. Die Auflösung liegt bei bis zu 4K (3.840 x 2.160), wobei mit einer Xbox Series X via HDMI 2.1 nur maximal 120 Hz genutzt werden können. Wer den Monitor auch fürs Spielen an einem PC verwenden will, kann die vollen 144 Hz bei 4K mit DisplayPort 1.4 erreichen. Ein großer Vorteil im Vergleich zu den meisten Fernsehern in der Größenordnung stellt wohl die niedrige Reaktionszeit von 1 ms dar. Die durchschnittliche Helligkeit wird mit 750 Nits angegeben, wobei bei HDR-Inhalten bis zu 1.000 Nits möglich sind. Wie der Philips Momentum, erfüllt damit auch der ASUS ROG Strix XG43UQ die Voraussetzungen für eine DisplayHDR 1000-Zertifizierung.

Den Zusatz "Designed for Xbox" verdankt der Monitor einem exklusiven Xbox-Modus, welcher die Bildqualität speziell für das Spielen auf einer Xbox Series X kalibrieren soll. Gleichzeitig verfügt der Bildschirm über AMD FreeSync Premium Pro, wodurch ein flüssigeres Bild entstehen und Tearing vermieden werden soll.

Abgerundet wird die Ausstattung von zwei USB-3.0-Anschlüssen, zwei HDMI-2.1-Ports sowie einem Kopfhörer-Anschluss. Dazu kommen zwei weitere HDMI-2.1-Ports sowie ein Display-Port-1.4-Anschluss. Noch hat sich ASUS weder zu dem Preis noch zu einem möglichen Erscheinungsdatum geäußert.