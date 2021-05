Sony hat jetzt mehrere Großbildfernseher der neuen TV-Produktpalette zur Vorbestellung freigegeben. Besagte Geräte sind ab Juni im Handel erhältlich. Die genannte Modellreihe umfasst sowohl Einstiegs- als auch High-End-Modelle. Der 4K HDR OLED-Fernseher BRAVIA XR MASTER Series A90J mit 83 Zoll und der 4K HDR Full Array LED-Fernseher BRAVIA XR X90J mit 75 Zoll verfügen über den neuen Cognitive-Processor XR. Der Prozessor wendet laut Sony ein völlig neues Verarbeitungsverfahren an, das über eine herkömmliche künstliche Intelligenz hinausgeht. Der auf kognitiver Intelligenz basierende Prozessor teilt den Bildschirm in zahlreiche Zonen ein. Herkömmliche künstliche Intelligenzen erkennen und analysieren in der Regel Bildelemente wie Farbe, Kontrast und Details nur einzeln. Der Cognitive-Processor XR wertet hingegen eine Vielzahl von Elementen gleichzeitig aus.

Außerdem ist der Cognitive Processor XR nach Aussagen des Herstellers in der Lage, die Position des Klangs im Signal zu analysieren, um sicherzustellen, dass der Ton genau der Handlung auf dem Bildschirm folgt. Darüber hinaus hebt der Prozessor alle Töne auf 3D Surround Sound an. Der Prozessor lernt, analysiert und versteht diverse Daten und optimiert intelligent Pixel, Bilder und Szenen für ein authentisches Seh- und Hörerlebnis. Wie sich dies in der Praxis auswirken wird bleibt jedoch zunächst noch abzuwarten.

Zudem besagt eine von Sony in Auftrag gegebene Studie, dass sich potenzielle Käufer eines neuen TV-Geräts immer größere Bildschirmformate wünschen. Der Hersteller verzeichnet einen stetigen Anstieg der Verkäufe von Fernsehern ab 55 Zoll. Außerdem legte die Nachfrage im Jahr 2020 besonders bei Bildschirmen über 75 Zoll nochmals deutlich zu. Sony geht davon aus, dass dies der aktuell weiterhin anhaltenden Corona-Pandemie geschuldet ist und sich der Trend im Jahr 2021 fortsetzen wird. Aus diesem Grund veröffentlicht das Unternehmen neben den bereits genannten Geräten den 4K HDR LED-Fernseher X85J sowohl in den Größen 75 als auch in 85 Zoll.

Der 4K HDR OLED-Fernseher BRAVIA XR MASTER Series A90J und der 4K HDR LED-Fernseher BRAVIA XR X90J kommen mit dem Sony-Streamingdienst BRAVIA CORE. BRAVIA CORE ist der erste Streamingdienst mit Pure Stream, der für eine nahezu verlustfreie, UHD Streaming-Qualität mit bis zu 80 MBit/s verantwortlich sein soll. Eine entsprechende Internetanbindung wird hier natürlich vorausgesetzt. Des Weiteren sind der X85J sowie der X90J und der A90J laut Sony auch für Gamer geeignet. Die Geräte unterstützen HDMI 2.1-Funktionen wie 4K/120 BpS, VRR und ALLM.

Unverbindliche Preisempfehlungen und Verfügbarkeit