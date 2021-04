Acer hat einen neuen Monitor mit dem Namen Nitro XV252QF vorgestellt. Der 25-Zoll-Monitor verfügt über eine Full-HD-Auflösung, besitzt eine ungewöhnlich hohe Bildwiederholungsrate von bis zu 390 Hz und richtet sich dementsprechend vornehmlich an Spieler. Darüber hinaus verfügt das verbaute IPS-Panel über die übliche 178°/178°-Winkelstabilität sowie einen Kontrast von 1.000:1.

Der Monitor verfügt zudem über eine Farbtiefe von 8 Bit sowie eine WLED-Hintergrundbeleuchtung. Dazu kommt eine sRGB-Farbraumabdeckung von 99 % sowie eine maximale Helligkeit von 400 cd/m². Die Grau-zu-Grau-Reaktionszeit liegt bei 1 ms.

Der Monitor lässt sich um bis 120 mm in der Höhe verstellen und via 100x100-mm-VESA-Öffnungen an entsprechenden Halterungen montieren. Die Anschlüsse finden sich an der Unterseite und umfassen neben dem AC-Stromanschluss zwei HDMI-2.0-Ports, einen DP-1.4-Port sowie einen 3,5-mm-Audioanschluss. Acer integriert zudem zwei 2-W-Lautsprecher für rudimentären Sound.

Aktuell wird der Acer Nitro XV252QF für 469 Euro bei einem finnischen Händler gelistet und dürfte hierzulande beim Launch um die 500 Euro kosten. Noch ist nicht klar, wann der Monitor in den Verkauf geht.