AOC hat jetzt in Zusammenarbeit mit dem Studio F. A. Porsche den mit dem Red Dot Design Award ausgezeichneten Monitor U32U1 der Öffentlichkeit vorgestellt. Als Zielgruppe nannte das Unternehmen hier explizit sowohl Heimanwender als auch professionelle Nutzer.

Besagter Monitor verfügt über einen röhrenförmigen Stativstandfuß und ein vierseitige rahmenloses, schwenk- und neigbares Display. Der Standfuß ist stufenlos um 120 mm höhenverstellbar. Die Rückplatte mit abgerundeten Ecken besteht aus Aluminium. Die Besonderheit beim U32U1 ist, dass die Rückwand in der gleichen Position bleibt, auch wenn das Display in die Hochformat-Position gedreht wird (Pivot-Funktion). Das hat zur Folge, dass sich die Kabel nicht bewegen. Zudem ist der neue AOC-Monitor mit VESA-konformen Halterungen kompatibel.

Das 31,5 Zoll große IPS-Display bietet eine Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixel, bei einer Farbtiefe von 10 Bit (HDR 600) und einem Seitenverhältnis von 16:9. Der Blickwinkel beträgt 178/178°. Bei der Farbraumabdeckung erreicht der U32U1 135 % des sRGB-, 100 % des AdobeRGB- und 98 % des DCI-P3-Farbraums. Die Helligkeit ist mit 600 cd/m² und die Reaktionszeit des AOC-Displays mit 5 ms angegeben. Bei der Bildwiederholrate erreicht der Monitor laut Hersteller 60 Hz.

Die Ansteuerung erfolgt entweder über einen DisplayPort (1.4) oder via HDMI 2.0- oder USB-C-Anschluss mit DisplayPort Alternate-Mode. Außerdem lässt sich am neuen AOC-Monitor ein USB-3.2-Hub nutzen. Durch die USB-Stromversorgung ist es möglich, einen Notebook-Akku mit bis zu 65 W aufzuladen. Die verbauten Lautsprecher besitzen eine Leistung von 2x 2 W. Außerdem ist es möglich, mit dem Monitor via 3,5-mm-Klinkenstecker Kopfhörer zu nutzen.

Der U32U1 ist laut Angaben von AOC ab sofort zu einem Preis von rund 960 Euro im Handel erhältlich.