Wohl auch um ihre eigenen Verkäufe noch einmal anzustoßen haben einige Mainboard-Hersteller aktualisierte Versionen ihrer LGA1700-Platinen vorgestellt. Dies wird dann Hand in Hand mit dem Raptor-Lake-Refresh gehen, wenngleich Intel sich zu diesem Refresh noch nicht offiziell geäußert hat. Bereits zur Computex haben wir die ersten Aktualisierungen von Gigabyte gesehen, zur gamescom gab es eine zweite Welle, in diesem Fall von ASUS.

In einem Video auf der chinesischen Platform Bilibili sprach Tony Yu, General Manager von ASUS, über einige anstehende Neuvorstellungen und Entwicklungen in den eigenen Produkten. In einer kurzen Randnotiz zur preislichen Entwicklung des ASUS ROG Maximus Z790 Apex sagte Yu, dass dieses Modell nicht mehr produziert werde. Ein Nachfolger sei in Planung, der dann auch etwas mehr Auswahl in der Farbgestaltung bieten soll. Es wird wohl nicht mehr nur ein rein weißes/silbernes Modell geben.

Auch hierzulande ist das ASUS ROG Maximus Z790 Apex nicht mehr im Handel zu finden. Zuletzt wurden hier Preise im vierstelligen Bereich aufgerufen. Als das Mainboard noch regulär im Handel zu finden war, kostete es knapp über 700 Euro. Leider ist die Premium-Platine auch durch eine starke Biegung des PCBs im Bereich des Sockels aufgefallen, welche wohl durch einen hohen Anpressdruck das Kühlers auf die Spannungswandler hervorgerufen wurde.

Es ist davon auszugehen, dass ASUS noch einmal an der Spannungsversorgung des LGA1700 arbeiten und weitere Optimierungen vornehmen wird. Neue Funktionen dürften ein eingebautes Wi-Fi 7 sein.

Wann Raptor Lake-Refresh und die neuen Mainboards im Handel sein werden, ist bisher noch nicht bekannt.