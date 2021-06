MSI demonstriert ATX12VO auf Z590-PRO-Mainboard

Das Thema ATX12VO scheint für die Hersteller so langsam aber sicher eine wichtigere Rolle zu spielen. Zu Beginn des Jahres konnten wir uns einen ersten Eindruck zu ATX12VO verschaffen. Im Frühjahr tauchten Informationen auf, die besagten, dass 2022 der neue ATX12VO-Standard eine größere Rolle spielen könnte.

Im Rahmen eines Livestreams sprach MSI nun über ATX12VO und präsentierte das Z590 PRO 12VO. Das Mainboard wird allerdings nicht einfach in den Handel kommen, sondern einigen OEM- und SI-Kunden vorbehalten bleiben. MSI spricht davon, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis der ATX12VO-Standard beim Endkunden ankommen werde.

Anders als in unserer Vorschau kann MSI mit einem deutlich besseren Direktvergleich aufwarten. So hat man ein Z590 PRO WIFI um die WLAN-Karte beraubt, um das Mainboard bis auf die Spannungsversorgung identisch zur ATX12VO-Variante zu machen. Speicher und SSD waren jeweils identisch und auch die beiden eingesetzten Core i9-11900K wurden dahingehend getestet, dass es hier keinerlei große Unterschiede im Idle-Verbrauch gibt, die alleine durch einen besseren Prozessor zu begründen wären. Beim Z590 PRO 12VO ist zu erkennen, dass der dritte M.2-Steckplatz weggefallen ist, weil dieser Platz für die Wandlung der 12 V auf 5 und 3,3 V genutzt wird. Als ATX-Netzteil kam ein MPG A650GF mit 80-Plus-Gold-Zertifizierung zum Einsatz. Welcher Leistungsklasse das eingesetzte ATX12VO zuzuordnen ist, wird nicht weiter erläutert.

Das komplette System gemessen kam bei MSI auf einen Verbrauch von 42 W. Mit ATX12VO waren es 37,7 W, was einer nur geringen Einsparung entspricht. Mittels HWINFO wurde dann noch die Package-Power ausgelesen. Hier wurden auf dem Z590 PRO WIFI im Schnitt 16,6 W gemessen. Auf dem Z590 PRO 12VO waren es dann 13,7. Als weiteren Schritt hat MSI im BIOS den C10-Power-State aktiviert und konnte die Leistungsaufnahme auf 6,5 W reduzieren. Diese Werte sind jedoch nur als Orientierung zu sehen, denn die Zeiten sind für einen guten Durchschnittswert einfach zu kurz und schwanken daher recht stark.

Gegenüberstellung der Verbräuche

Z590 PRO WIFI Z590 PRO 12VO Gesamtsystem 42,0 W 37,7 W Package-Power 16,6 W

13,7 W Package-Power C10 - 6,5 W

Zu einer Aussage hinsichtlich der Idle-Aussage ließen sich die beiden MSI-Mitarbeiter noch hinreißen: "You can go lower with Intel than with AMD." – Ob diese Aussage auf die grundsätzlichen Verhältnisse in niedriger Last bezogen ist oder sich schon konkret auf die Nutzung von ATX12VO bezieht, ließ man offen. Grundsätzlich sind die Einsparungen durch ATX12VO auf ein einzelnes System betrachtet nicht immer sonderlich groß. Es geht hier aber im Vorgaben einiger Regulierungsbehörden, so dass gewisse Grenzwerte eingehalten werden müssen. Auf tausende oder gar Millionen von Systemen bezogen kann eine Einsparung von ein paar Watt aber große Auswirkungen haben.

OEM-Systeme sind in einigen Teilen bereits mit ATX12VO-Netzteilen und -Mainboards ausgestattet. Bis der DIY-Nutzer damit in Kontakt kommt, wird es aber offenbar noch einige Zeit dauern. Vor einigen Wochen bestätigte Seasonic, dass es bereits ein Focus GX650 mit ATX12VO gibt, welches sich bei Intel zur Zertifizierung befindet. Nach erfolgreicher Zertifizierung können dann weitere Modelle in anderen Wattklassen aufgelegt werden. Corsair bestätigte, dass es Anfang 2022 die ersten Endkunden-Netzteile geben wird.

In wie weit ATX12VO den Weg in den Endkundenmarkt findet wird, bleibt abzuwarten. Bei den OEMs wird der Anteil dieser Lösung aber offenbar weiter ansteigen. Das Henne-Ei-Problem muss zunächst gelöst werden. Kommen aber die ersten Netzteile auf den Markt, könnte sich zumindest dieses Problem schnell lösen. Bei den Mainboards ist die Informationslage noch recht dünn. Als erstes traute sich nun MSI aus der Deckung. Hier ist aber davon auszugehen, dass zunächst nicht die High-End-Lösungen umgestellt werden, sondern der Einsteigerbereich der erste ist, der auf ATX12VO wechseln wird. Per Adapter wäre es wohl sogar möglich, ein solches Mainboard mit einem Standard-ATX-Netzteil zu betreiben, welches dann einfach nur noch die 12 V ausliefert.