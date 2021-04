Wiederbelebung einer OC-Serie: ASRock stellt das Z590 OC Formula vor

ASRock hat mit der Vorstellung des neuen Z590 OC Formula sein Portfolio um ein E-ATX-Mainboard auf Basis des Z590 Chipsatzes erweitert. Das Board unterstützt zudem den LGA1200 und ist damit kompatibel mit aktuellen Rocket-Lake-Prozessoren der 11. Core- Generation, weißt aber wie üblich auch mit der zehnten Generation eine Abwärtskompatibilität auf.

Das Z590 OC Formula bietet zwei DIMM-Steckplätze, was für Overclocking-Boards nicht weiter unüblich ist. Diese sollen DDR4-Speicher mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5.600 MHz sowie einer Gesamtkapazität von maximal 64 GB unterstützen – die richtigen RAM-Riegel vorausgesetzt natürlich. Dazu kommen Dual-BIOS, ein OLED-Display, auf dem relevante Informationen direkt abgelesen werden können sowie eine Reihe von OC-Buttons, mit denen Enthusiasten ihre Board in neue Höhen übertakten können.

Zur Installation einer Grafikkarte stehen zweimal PCI-E 4.0 x16 zur Verfügung. Bei der Schaffung von Speicherplatz haben Nutzer die Wahl zwischen bis zu acht SATA-6Gb/s-Anschlüssen und bis zu drei M.2-Steckplätzen. An Verbindungen biete das Z590 OC Formula zudem eine 2,5 Gbps-Anschluss sowie WiFi 6E (802.11ax) und Bluetooth 5.2. Dazu kommen 3x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1x USB 3.2 Gen2 Type-C Port sowie 4x USB 3.2 Gen1 Type-A Ports.

Das Z590 OC Formula von ASRock wurde in Zusammenarbeit mit dem Extremübertakter Nick Shih entwickelt und richtet sich dementsprechend eher weniger an den normalen Z590-Nutzer, sondern eher an Enthusiasten und Übertakter. Noch ist nicht bekannt, zu welchem Preis das Mainboard erscheinen wird.