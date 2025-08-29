Werbung

Im Juli riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit Thermal Grizzly zu bewerben. Gesucht wurden gleich zehn Tester für die brandneue Duronaut-Wärmeleitpaste inklusive der Cleaning-Wipes. Nach einer kurzen Verlängerungsphase stehen die Teilnehmer nun fest.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür von Thermal Grizzly insgesamt zehn Exemplare der Duronaut, welche erst zu Beginn des Jahres auf den Markt gebracht wurde. Ihr Name leitet sich vom englischen Begriff "durability" ab und verspricht somit eine besonders hohe Haltbarkeit. Obendrein soll sie natürlich mit einer sehr guten Wärmeleitfähigkeit auf sich aufmerksam machen. Hierfür kommen speziell entwickeltes Silikonöl sowie eine Kombination aus Aluminium-Mikropulver und Zinkoxid-Nanopulver in unterschiedlichen Formen zum Einsatz. Außerdem soll eine optimierte Partikelform und -Größe den sogenannten Pump-Out-Effekt minimieren und für eine ausgezeichnete Haftung auf der Oberfläche sorgen. Dadurch soll die Duronaut-Wärmeleitpaste einen äußerst geringen Wärmeübergangswiderstand erzielen und die Kühlung von Prozessor oder Grafikkarte bestens unterstützen.

Für ein optimales Auftragen der Duronaut liegt der High-End-Wärmeleitpaste der TG Spatula Pro bei. Das überarbeitete Design des Spachtels ermöglicht es, beim Auftragen mehr Druck auf die Oberfläche auszuüben. So kann die Wärmeleitpaste effizienter und in einer dünneren Schicht aufgetragen werden.

Für die optimale Auftragung sind saubere und entfettete Oberflächen wichtig. Damit dies die Tester bestens sicherstellen können, gibt Thermal Grizzly den Teilnehmern seine TG Cleaning Wipes mit dazu. Die Nass- und Trockentücher sind ideal für das Entfernen von Wärmeleitpasten. Zunächst werden hartnäckige Rückstände mit einem Trockentuch entfernt, bevor die Oberfläche mit dem Feuchttuch gesäubert wird. Im dritten Reinigungsschritt wird die Oberfläche abgetrocknet und mit einem frischen trockenen Tuch nachgewischt.

Die TG Cleaning Wipes werden in zehn Doppelpacks geliefert, womit insgesamt 20 Trockentücher und 20 Nasstücher im Lieferumfang enthalten sind.

Regulär kostet die Thermal Grizzly Duronaut in der praktischen 2-g-Tube 9,90 Euro und mit 6 g 17,90 Euro. Für die TG Cleaning Wipes werden 8,90 Euro veranschlagt. Zehn unserer Leser dürfen beides nun im Rahmen eines Lesertests kostenlos ausprobieren. Natürlich bekommen sie die 6-g-Version zur Verfügung gestellt!

Das sind die Teilnehmer

Zwar war die Diskussion in der Kommentarspalte rege, doch erklärten sich am Ende nur sehr wenige User bereit, das Angebot tatsächlich anzunehmen. Trotz einer verlängerten Bewerbungsphase konnten wir nicht die gewünschten zehn Tester zusammen bekommen. Wir haben daher ohne Bewertung alle abgesetzten Posts in diese Richtung akzeptiert und freuen uns daher bekannt geben zu dürfen, dass die sechs Forennutzer "Benjamin1990", "Nemetron", "Hattori1000", "Aiphaton", "arne_d" und "zwerg-05" die Wärmeleitpaste von Thermal Grizzly auf den Prüfstand stellen dürfen. Sie werden in Kürze per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im Kühlungs-Unterforum zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 03. August 2025 bis 24. August 2025

bis 24. August 2025 Auswahl der Bewerber + Versand: ab 04. August 2025 bis 25. August 2025

bis 25. August 2025 Testzeitraum bis 07. September 2025 bis 28. September 2025

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Thermal Grizzly sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum