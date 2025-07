Werbung

Zum zehnten Geburtstag der beliebten Kryonaut-Wärmeleitpaste von Thermal Grizzly suchen wir ab sofort zehn interessierte Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die dem Nachfolger einmal kräftig auf den Zahn fühlen und darüber einen umfangreichen Testbericht für unser Forum verfassen möchten. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür von Thermal Grizzly insgesamt zehn Exemplare der Duronaut, welche erst zu Beginn des Jahres auf den Markt gebracht wurde. Ihr Name leitet sich vom englischen Begriff "durability" ab und verspricht somit eine besonders hohe Haltbarkeit. Obendrein soll sie natürlich mit einer sehr guten Wärmeleitfähigkeit auf sich aufmerksam machen. Hierfür kommen speziell entwickeltes Silikonöl sowie eine Kombination aus Aluminium-Mikropulver und Zinkoxid-Nanopulver in unterschiedlichen Formen zum Einsatz. Außerdem soll eine optimierte Partikelform und -Größe den sogenannten Pump-Out-Effekt minimieren und für eine ausgezeichnete Haftung auf der Oberfläche sorgen. Dadurch soll die Duronaut-Wärmeleitpaste einen äußerst geringen Wärmeübergangswiderstand erzielen und die Kühlung von Prozessor oder Grafikkarte bestens unterstützen.

Für ein optimales Auftragen der Duronaut liegt der High-End-Wärmeleitpaste der TG Spatula Pro bei. Das überarbeitete Design des Spachtels ermöglicht es, beim Auftragen mehr Druck auf die Oberfläche auszuüben. So kann die Wärmeleitpaste effizienter und in einer dünneren Schicht aufgetragen werden.

Für die optimale Auftragung sind saubere und entfettete Oberflächen wichtig. Damit dies die Tester bestens sicherstellen können, gibt Thermal Grizzly den Teilnehmern seine TG Cleaning Wipes mit dazu. Die Nass- und Trockentücher sind ideal für das Entfernen von Wärmeleitpasten. Zunächst werden hartnäckige Rückstände mit einem Trockentuch entfernt, bevor die Oberfläche mit dem Feuchttuch gesäubert wird. Im dritten Reinigungsschritt wird die Oberfläche abgetrocknet und mit einem frischen trockenen Tuch nachgewischt.

Die TG Cleaning Wipes werden in zehn Doppelpacks geliefert, womit insgesamt 20 Trockentücher und 20 Nasstücher im Lieferumfang enthalten sind.

Regulär kostet die Thermal Grizzly Duronaut in der praktischen 2-g-Tube 9,90 Euro und mit 6 g 17,90 Euro. Für die TG Cleaning Wipes werden 8,90 Euro veranschlagt. Zehn unserer Leser dürfen beides nun im Rahmen eines Lesertests kostenlos ausprobieren. Natürlich bekommen sie die 6-g-Version zur Verfügung gestellt!

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 3. August ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit Thermal Grizzly!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 03. August 2025

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 04. August 2025

Testzeitraum bis 07. September 2025

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Thermal Grizzly sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum