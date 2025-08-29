Werbung

Cooler Master hat die neu gestalteten MasterLiquid Core II und MasterLiquid Core Nex All-In-One Flüssigkeitskühler angekündigt. Beide Serien basieren auf der bewährten MasterLiquid-Plattform. Sie bieten dank der patentierten Zweikammerpumpe eine stärkere thermische Leistung, eine breitere CPU-Sockelunterstützung für flexible Builds und eine Infinity-Mirror-Pumpenabdeckung.

Beide Systeme bieten eine einfache Installation durch vorinstallierte Lüfter, vorinstallierte Wärmeleitpaste, vormontierte Halterungen und ordentliche Verkabelung. So soll die Einrichtungszeit sowohl für Erstinstallateure als auch für erfahrene Systemintegratoren reduziert werden. Core II verfügt zudem über eine anpassbare Deckplatte, während Core Nex eine drehbare Deckplatte aufweist. Dadurch können Nutzer sicherstellen, dass die Logos unabhängig von der Ausrichtung des Kühlers korrekt ausgerichtet bleiben.

Die Pumpenabdeckung kommt mit einem Infinity-Spiegel, der eine zeitgemäße Beleuchtung ermöglichen soll. Eine breite Kompatibilität und Routing-Flexibilität werden durch universelle Unterstützung für Intel- und AMD-Sockel mit 400-mm-Rohren erreicht. Damit sollen sich die Geräte in verschiedenen Ausrichtungen einfach platzieren lassen.

Die MasterLiquid Core II bietet eine einfache Personalisierung mit einer anpassbaren Pumpenoberplatte für Logos oder Grafiken. Der MasterLiquid Core Nex bietet zusätzlich eine drehbare Pumpenabdeckung, so dass das Design unabhängig von der Montage des Kühlers ausgerichtet bleibt. Die Zweikammerpumpe sorgt für eine Trennung von warmer und kalter Flüssigkeit. Somit erreicht die kühlere Flüssigkeit den CPU-Hotspot zuerst. Laut Hersteller leitet die Pumpe den Flüssigkeitsstrom zur Mitte der Kühlplatte, um eine stärkere Wärmeaufnahme zu erreichen und die Wärme schneller abzuführen als bei Einkammerdesigns. Dieses Design senkt angeblich auch die thermische Belastung, da die erhitzte Flüssigkeit vom Motor ferngehalten wird. Zuletzt trägt es zur Verlängerung der Lebensdauer der Pumpe bei.

Alle Informationen zur Core II und Core Nex finden sich auf der Webseite von Cooler Master.