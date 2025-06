Werbung

Das chinesische Unternehmen Jiushark hat mit dem JF15K Diamond einen neuen CPU-Kühler vorgestellt, der in puncto Größe und Kühlleistung neue Maßstäbe setzen will. Mit einem Kühlpotenzial von bis zu 280 W TDP richtet sich das Modell klar an Nutzer leistungsstarker High-End-Prozessoren. Dabei bleibt der Preis mit umgerechnet unter 40 US-Dollar überraschend niedrig, was das Produkt auch attraktiv für preisbewusste Enthusiasten machen könnte.

Im Gegensatz zum bisherigen Top-Down-Design früherer Modelle wie dem JF13K Diamond oder dem kompakteren JF13K Mini, die bereits Kühlleistungen von bis zu 265, bzw. 260 W ermöglichten, setzt der JF15K Diamond auf eine klassische Tower-Bauweise. Die Bauform erinnert optisch an eine Kombination aus zwei großen Dual-Tower-Kühlern oder vier Standard-Single-Tower-Heatsinks und erreicht Abmessungen von 203 x 115 x 153 mm.

Der Kühler besteht aus zwei massiven Aluminiumfinblöcken, die durch sechs vergrößerte Heatpipes miteinander verbunden sind. Die Wärmeableitung erfolgt über vier 100-mm-Lüfter mit PWM-Steuerung, die je nach Lastzustand mit Drehzahlen zwischen 1.000 und 2.700 U/min arbeiten. Zwei Lüfter sind außen angebracht, zwei weitere befinden sich mittig zwischen den Finblöcken. Der erzeugte Luftdurchsatz liegt je nach Drehzahl zwischen 19,49 und 55,46 CFM. Die Lüfter verwenden standardisierte 4-Pin-Anschlüsse, was die Kompatibilität mit gängigen Mainboards sicherstellt.

Trotz seiner Größe bietet der Kühler laut Hersteller eine RAM-Freiraumhöhe von bis zu 53 mm, was den Einsatz mit vielen Speichermodulen ermöglicht. Kompatibilität besteht sowohl mit aktuellen AMD- als auch Intel-Sockeln, was eine breite Einsetzbarkeit garantieren soll.

Optisch ist der JF15K Diamond in verschiedenen Varianten erhältlich: in Schwarz oder Weiß mit ARGB-Beleuchtung sowie in einer schlichten schwarzen Version ohne Beleuchtung. Die ARGB-Modelle verfügen über eine beleuchtete Akzentplatte an der Oberseite mit gepunkteter Oberfläche, die sich bestehende RGB-Systeme integrieren lässt.

Im chinesischen Einzelhandel ist der Jiushark JF15K bereits erhältlich. Ob der Kühler seinen Weg auch in den europäischen Handel finden könnte, ist bisher unklar.