Werbung

Cooler Master erweitert sein Portfolio an CPU-Luftkühlern mit dem neuen Hyper 612 APEX, einer Lösung, die speziell für Gamer, Content Creator und Overclocker entwickelt wurde, die maximale Kühlleistung in einem kompakten Format suchen. Der Hyper 612 APEX setzt auf sechs eigens entwickelte superconductive composite Heatpipes, die eine besonders effiziente Ableitung hoher thermischer Lasten ermöglichen wollen und damit auch für anspruchsvolle Übertaktungsszenarien geeignet sein können.

Eine der wichtigsten Neuerungen gegenüber dem Vorgängermodell ist die um 30 % reduzierte Baugröße. Diese kompaktere Bauweise soll die Installation erheblich erleichtern und für eine verbesserte Kompatibilität mit großformatigen RAM-Modulen sorgen, ohne dabei die Kühlleistung einzuschränken. Der Aufbau soll zusätzlich durch eine abnehmbare magnetische Top-Abdeckung und einer zu entfernenden Lüftereinheit erleichtert werden, was den Einbau und die Wartung deutlich schneller und komfortabler machen kann.

Für eine zuverlässige Basis soll eine langlebige, nickelbeschichtete Kupferbodenplatte sorgen, die neben einer exzellenten Wärmeübertragung Korrosion effektiv verhindern und so die Langlebigkeit des Kühlers erhöhen kann. Ergänzt wird das Kühlsystem durch den leistungsstarken Mobius-120P-Lüfter, der speziell für hohen statischen Druck entwickelt wurde und eine effiziente Luftzirkulation bei gleichzeitig niedriger Geräuschentwicklung garantieren soll.

Der Hyper 612 APEX vereint so technisch starke Features in einem platzsparenden Design und richtet sich an Nutzer, die hohe Anforderungen sowohl an Performance als auch an Praxistauglichkeit stellen. Der Kühler kommt für 54,99 Euro auf den Markt und kann bereits vorbestellt werden. Derzeit sieht es aber so aus, als ob sich Auslieferung noch bis in den Sommer 2025 ziehen kann.