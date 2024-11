Ganz in schwarz

Cooler Master hat den Hyper 411 Nano als neueste Ergänzung der Hyper-Serie vorgestellt. Der Hyper 411 Nano ist ein Single-Tower-Luftkühler mit einem einzelnen schwarzen Lüfter, der für den Einbau in PCs mit kleinem Formfaktor gedacht ist. Zudem ist der kleine Kühler (102 x 85 x 136mm) mit allen gängigen Generationen von Intel- und AMD-Prozessoren kompatibel (Intel LGA 1861 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 and AMD AM5 / AM4). Der 411 Nano ist ganz in Schwarz gehalten; Cooler Master hat allerdings für Anfang 2025 eine zusätzliche ARGB-Version ankündigt.

Der Hyper 411 Nano verfügt über vier Heatpipes, die direkt mit dem integrierten Heatspreader (IHS) des Prozessors in Kontakt kommen und so für eine effizientere Wärmeabfuhr sorgen sollen, während ein einzelner 92-mm-Lüfter mit bis zu 2.500 U/min für den Luftstrom sorgt.

Im Vergleich zum Hyper 212 ist der 411 Nano 23 mm kürzer in der Länge und 16 mm kürzer in der Dicke. Allerdings macht der Hyper 411 Nano diese geringeren Abmessungen durch seine Dicke wieder wett, denn er ist 11 mm dicker als der Hyper 212. Sein Geräuschpegel liegt dabei laut Coller Master bei 30,04 dBA.

Bisher hat Cooler Master noch keine konkreten Angaben zur Verfügbarkeit oder zum Preis des Hyper 411 Nano gemacht.