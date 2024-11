Werbung

Mit Polartherm startet laut eigener Aussage die neueste Marke auf dem Markt für Wärmeleitpasten. Bei der deutschen Firma handelt es sich um den neuesten Zweig von Thermal Grizzly. Die Marke hat sich das Ziel gesetzt, qualitativ hochwertige, einfach zu verwendende Wärmeleitpasten zu entwickeln. Die Produkte sind seit dem 04. November 2024 im Handel erhältlich.

Angeboten werden zurzeit zwei Produkte: die beiden Wärmeleitpasten X-8 und X-10. Man will sich sowohl an Anfänger als auch Profis richten. Erhältlich sind die beiden Pasten in verschiedenen Mengen. Zum Lieferumfang gehören auch verschiedene Anwendungshilfen. Dadurch sollen sich die Polartherm-Produkte für Einzelprojekte ebenso eignen wie für umfangreiche Systemintegrationen.

Polartherm-Wärmeleitpasten sollen laut Hersteller eine erschwingliche und trotzdem hochwertige Alternative zur Konkurrenz bilden. Vor allem aber sollen sie eine starke Verbesserung zu den Pasten, die oft mit preisgünstigen CPU-Kühlern geliefert werden, bieten. Im Gegensatz zu diesen bieten die beiden neuen Wärmeleitpasten eine gute Wärmeleitfähigkeit und Viskosität. Sie sollen weiterhin mit einfacher Anwendung, langer Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen den Pump-out-Effekt punkten.

Die X-8-Wärmeleitpaste soll die richtige Wahl für Anfänger und erfahrene Anwender darstellen. Sie enthält eine silikonbasierte Trägersubstanz, vermischt mit Aluminium- und Aluminiumoxidpulver. Geeignet ist sie sowohl für Luft- als auch für Wasserkühlung. Die X-10 soll als nächste Kühlstufe fungieren und über eine fortschrittlichere Formel verfügen. Hier wurde verbessertes Silikon-basiertes Trägermaterial genutzt. Außerdem ist der Anteil an Aluminium- und Aluminiumoxid-Pulver bei der X-10 höher. So soll sie im Vergleich zur X-8 bessere Wärmeleitfähigkeit und deutlich höhere Viskosität haben. Beide Pasten sind in den Größen 2 g, 5 g, 10 g und 40 g verfügbar. Sie können über verschiedene Händler online bezogen werden. Eine komplette Liste findet sich auf der Seite des Herstellers.