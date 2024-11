Werbung

Noctua hat seine A-Serie von Lüftern um Slim-60mm-Modelle erweitert. Wie der bestehende 25 mm dicke NF-A6x25 ist der neue 15mm dicke NF-A6x15 in 12-V- und 5-V-Varianten erhältlich, jeweils mit 3-Pin- und 4-Pin-PWM-Anschlüssen.

Ausgestattet mit aerodynamischen Designmaßnahmen wie Flow Acceleration Channels und Noctuas AAO-Rahmen will der NF-A6x15 ein hochoptimierter, leiser Lüfter in Premium-Qualität in der Größe 60 × 15 mm sein. Die 5-V-Versionen enthalten Noctuas OmniJoin-Adapterset zum einfachen Anschluss beim Austausch von Lüftern mit proprietären Steckern sowie ein USB-A-Stromadapterkabel, das den Betrieb an Power Banks, Geräten mit USB-Host-Ports oder USB-Netzteilen ermöglicht.

Zusätzlich hat Noctua noch das neue NA-SC1 Sx2 Set von 3-fach-PWM-Splitterkabeln für den Betrieb von drei Lüftern an einem einzigen Lüfteranschluss vorgestellt. Durch den Anschluss des zweiten Dreifach-Splitterkabels an dem ersten Splitterkabel können insgesamt fünf Lüfter gleichzeitig betrieben und gesteuert werden. Aufgrund des schwarzen Glasfaser-Silikonmantels sollen die NA-SC1-Kabel sowohl für den Einsatz in PCs als auch für Heim- oder Mehrzwecklüftungsanwendungen gut geeignet sein.

Die empfohlenen Verkaufspreise des Herstellers lauten wie folgt:

NF-A6x15 PWM: 16,90 Euro

NF-A6x15 FLX: 16,90 Euro

NF-A6x15 5V PWM: 16,90 Euro

NF-A6x15 5V: 16,90 Euro

NA-SC1 Sx2: 9,90 Euro

Alle neuen Produkte sind ab sofort über Noctuas offiziellen Amazon-Store erhältlich.